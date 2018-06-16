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2018 Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar oynanacak? (16 Haziran 2018 fikstürü)

AFP, ntv.com.tr

Rusya'da düzenlenen 2018 Rusya Dünya Kupası, bugün oynanacak 4 maçla devam edecek. D Grubu'nda Messi'li Arjantin, İzlanda ile karşılaşırken, Hırvatistan da Nijerya ile maç yapacak. C Grubu'nda ise Fransa - Avustralya ve Peru - Danimarka maçları oynanacak. İşte Dünya Kupası'nda günün fikstürü, takımların muhtemel ilk 11'leri ve maçları canlı yayınlayacak kanallar...

  • 1

    FRANSA - AVUSTRALYA

    FRANSA - AVUSTRALYA

    Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak.

    Günün ilk maçında Fransa, Avustralya ile karşıya gelecek. 

  • 2

    FRANSA - AVUSTRALYA

    FRANSA - AVUSTRALYA
    Türkiye saati ile 13.00'da başlayacak olan Fransa Avustralya maçını TRT 1 kanalı canlı ve şifresiz yayınlayacak.
  • 3

    ARJANTİN İZLANDA

    ARJANTİN İZLANDA

    Günün ikinci maçında ise D Grubu'nda Messi'li Arjantin, İzlanda karşısında galibiyet arayacak. 

    Mücadele Moskova'da Spartak Stadyumu'nda oynanacak. 

  • 4

    ARJANTİN İZLANDA

    ARJANTİN İZLANDA
    Futbolseverler 16.00'dan itibaren Arjantin İzlanda maçını TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz izleyebilecek.
  • 5

    PERU DANİMARKA

    PERU DANİMARKA
    Saat 19'daki mücadelede ise C Grubu'nda Peru ve Danimarka karşı karşıya gelecek.
  • 6

    PERU DANİMARKA

    PERU DANİMARKA
    Peru Danimarka maçı TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
  • 7

    HIRVATİSTAN NİJERYA

    HIRVATİSTAN NİJERYA

    Günün kapanış maçında ise Hırvatistan ve İzlanda karşılaşacak. 

    Kaliningrad Stayumu'ndaki maç Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak. 

  • 8

    HIRVATİSTAN NİJERYA

    HIRVATİSTAN NİJERYA
    Hırvatistan Nijerya maçı da TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
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