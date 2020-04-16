ABD uçak gemisindeki corona virüs vaka sayısı 655’e yükseldi (4 bini aşkın asker karaya çıkarıldı)

Reuters - Anadolu Ajansı 16.04.2020 - 22:37
ABD Donanması, corona virüs vakalarının tespit edilmesi üzerine Guam Adası'nda karantinaya alınan Theodore Roosevelt uçak gemisine ilişkin açıklama yaptı.
Gemideki personelin yüzde 94'üne corona virüs testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, gemide 655 askerin corona virüs testinin pozitif çıktığı, 4 bin 59 askerin de Guam Adası'nda karaya çıkarıldığı ifade edildi.
Açıklamada, 6 askerin hastaneye kaldırıldığı, geçen haftadan bu yana 2 askerin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.