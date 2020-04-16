ABD uçak gemisindeki corona virüs vaka sayısı 655’e yükseldi (4 bini aşkın asker karaya çıkarıldı)

Guam Adası'nda karantinada bulunan Theodore Roosevelt uçak gemisindeki 4 bin 59 asker, karaya çıkarıldı. ABD ordusunda corona virüs vaka sayısı 4 bin 695’e çıktı.

Reuters - Anadolu Ajansı 16.04.2020 - 22:37

ABD'nin Theodore Roosevelt uçak gemisinde, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan asker sayısının 655'e yükseldiği ve gemideki 4 bin 59 askerin Guam Adası'nda karaya çıkarıldığı bildirildi.

ABD Donanması, corona virüs vakalarının tespit edilmesi üzerine Guam Adası'nda karantinaya alınan Theodore Roosevelt uçak gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Gemideki personelin yüzde 94'üne corona virüs testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, gemide 655 askerin corona virüs  testinin pozitif çıktığı, 4 bin 59 askerin de Guam Adası'nda karaya çıkarıldığı ifade edildi. 

Açıklamada, 6 askerin hastaneye kaldırıldığı, geçen haftadan bu yana 2 askerin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

ABD ORDUSUNDA VAKA SAYISI 4 BİN 695 OLDU

Öte yandan ABD ordusuna bağlı asker sivil ve asker aile bireyleri arasındaki corona virüs vaka sayısı 4 bin 695’e yükseldi, 2’si asker 19 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) açıkladığı verilerde, corona virüse yakalananların 2 bin 889’u asker, 817’si sivil personel, 336’sı sözleşmeli personel, 653’ünün ise askerlerin aile bireyleri olduğu bilgisi paylaşıldı.

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