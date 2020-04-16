ABD uçak gemisindeki corona virüs vaka sayısı 655’e yükseldi (4 bini aşkın asker karaya çıkarıldı)

ABD'nin Theodore Roosevelt uçak gemisinde, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan asker sayısının 655'e yükseldiği ve gemideki 4 bin 59 askerin Guam Adası'nda karaya çıkarıldığı bildirildi.

ABD Donanması, corona virüs vakalarının tespit edilmesi üzerine Guam Adası'nda karantinaya alınan Theodore Roosevelt uçak gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 6 askerin hastaneye kaldırıldığı, geçen haftadan bu yana 2 askerin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gemideki personelin yüzde 94'üne corona virüs testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, gemide 655 askerin corona virüs testinin pozitif çıktığı, 4 bin 59 askerin de Guam Adası'nda karaya çıkarıldığı ifade edildi.