ABD'de göçmen krizi: Teksas polisine gözaltına alma yetkisi

ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki Demokrat hükümet, geçen yıl Teksas'ın yasama meclisi tarafından kabul edilen yasayı, "federal göçmenlik uygulamalarına eşi benzeri görülmemiş bir müdahale" olarak nitelemiş ve yargıçlara iptal çağrısında bulunmuştu.