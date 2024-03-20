ABD'de göçmen krizi: Teksas polisine gözaltına alma yetkisi
Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasında toplanan göçmenlerin ABD tarafına yasa dışı geçişlerini zorlaştırmak amacıyla, Texas Ulusal Muhafızları tarafından Rio Grande Nehri'nin önüne jiletli teller kuruldu. Göçmenler ise tellerin önüne kamp kurdu. ABD Yüksek Mahkemesi, Texas eyaletinde polise Meksika sınırından ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenleri gözaltına alma yetkisi veren yasanın önünü açtı.
Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasında toplanan göçmenlerin ABD tarafına yasa dışı geçişleri devam ediyor.