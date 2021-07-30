Araştırma: Küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar 83 milyon kişiyi öldürebilir

Dünyanın önde gelen hakemli bilim dergilerinden Nature, salınan karbonun sebep olduğu can kayıpları üzerine dünyada yapılan ilk çalışmayı yayımladı. Karbon seviyesi nedeniyle 2100 yılına kadar sıcaklıkların 4,1 santigrat derece artacağı aktarılan çalışmada, yüzyılın sonuna kadar 83 milyon kişinin küresel ısınma nedeniyle hayatını kaybedebileceği belirtildi.

ntv.com.tr 30.07.2021 - 15:16 | Son Güncelleme : 30.07.2021 - 15:18

Araştırma: Küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar 83 milyon kişiyi öldürebilir - 1

ABD’de yapılan küresel ısınma merkezli yeni bir araştırmada, artan hava sıcaklıkların insanları yaşamı üzerindeki etkileri incelendi.

Araştırma: Küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar 83 milyon kişiyi öldürebilir - 2

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, Sanayi Devrimi’nden bu yana hava sıcaklıklarının 1 santigrat derece arttığı, karbon emisyonlarının bu seviyede devam etmesi durumunda ise yüzyılın sonunda sıcaklığın 4,1 santigrat derece artacağı aktarıldı.

Araştırma: Küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar 83 milyon kişiyi öldürebilir - 3

2020'yi temel alarak yapılan çalışmada, çevreye 4 bin 434 metrik ton karbondioksit eklenmesinin küresel olarak bir can kaybına yol açtığını belirtildi.

Araştırma: Küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar 83 milyon kişiyi öldürebilir - 4

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanlarından Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü'nden araştırmacı yazar Daniel Bressler, sıcaklıkların 4,1 santigrat derece olması durumunda 2100 yılına kadar 83 milyon kişinin küresel ısınma nedeniyle hayatını kaybedebileceği belirtildi.

Araştırma: Küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar 83 milyon kişiyi öldürebilir - 5

HER 3,5 ABD’LİNİN KARBON AYAK İZİ 1 KİŞİYİ ÖLDÜRÜYOR

Salınan karbonun sebep olduğu can kayıpları üzerine yapılan ilk çalışma olan araştırmada her 3,5 ABD vatandaşının yaşamları boyunca ortaya çıkardığı karbon emisyonlarının, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

Araştırma: Küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar 83 milyon kişiyi öldürebilir - 6

MEYDANA GELEBİLECEK FELAKETLER DAHİL DEĞİL

Yapılan araştırmada bu rakamın "yükselen denizler, süper fırtınalar, mahsul kıtlığı veya atmosferik ısınmadan etkilenen değişen hastalıklardan ölebilecek insan sayısını” içermediğinin altı çizildi.

Araştırma: Küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar 83 milyon kişiyi öldürebilir - 7
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli de geçtiğimiz aylarda yayımladığı raporunda gezegenin 2040 yılına kadar 1,5 santigrat derece ısınmasının beklendiğini aktarmıştı.
Araştırma: Küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar 83 milyon kişiyi öldürebilir - 8

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