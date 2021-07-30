Araştırma: Küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar 83 milyon kişiyi öldürebilir

HER 3,5 ABD’LİNİN KARBON AYAK İZİ 1 KİŞİYİ ÖLDÜRÜYOR

Salınan karbonun sebep olduğu can kayıpları üzerine yapılan ilk çalışma olan araştırmada her 3,5 ABD vatandaşının yaşamları boyunca ortaya çıkardığı karbon emisyonlarının, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.