Araştırma: Küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar 83 milyon kişiyi öldürebilir

ntv.com.tr 30.07.2021 - 15:16 | Son Güncelleme : 30.07.2021 - 15:18
ABD’de yapılan küresel ısınma merkezli yeni bir araştırmada, artan hava sıcaklıkların insanları yaşamı üzerindeki etkileri incelendi.
Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, Sanayi Devrimi’nden bu yana hava sıcaklıklarının 1 santigrat derece arttığı, karbon emisyonlarının bu seviyede devam etmesi durumunda ise yüzyılın sonunda sıcaklığın 4,1 santigrat derece artacağı aktarıldı.
2020'yi temel alarak yapılan çalışmada, çevreye 4 bin 434 metrik ton karbondioksit eklenmesinin küresel olarak bir can kaybına yol açtığını belirtildi.
Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanlarından Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü'nden araştırmacı yazar Daniel Bressler, sıcaklıkların 4,1 santigrat derece olması durumunda 2100 yılına kadar 83 milyon kişinin küresel ısınma nedeniyle hayatını kaybedebileceği belirtildi.
Salınan karbonun sebep olduğu can kayıpları üzerine yapılan ilk çalışma olan araştırmada her 3,5 ABD vatandaşının yaşamları boyunca ortaya çıkardığı karbon emisyonlarının, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.
Yapılan araştırmada bu rakamın "yükselen denizler, süper fırtınalar, mahsul kıtlığı veya atmosferik ısınmadan etkilenen değişen hastalıklardan ölebilecek insan sayısını” içermediğinin altı çizildi.