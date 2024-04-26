İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz'ın evinin önünde protesto

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, Gantz'ın İsrail'in kuzeyindeki Ras ül-Ayn'da (Rosh HaAyin) bulunan evinin yakınında toplandı. Protestocular Gazze'deki savaşın bitmesi, esirlerin geri getirilmesi, hükümetin istifası ve erken seçim çağrısı yaptı.

İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz'ın evinin önünde protesto - 1

İsrail'de Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın evinin önünde protesto düzenlendi.

"Savaş bitti", "Hemen esir takası anlaşması", "Erken seçim şimdi" pankartları taşıyan göstericiler, meşale ve ateş yaktı.

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İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz'ın evinin önünde protesto - 2

Demir bariyerlerin yerleştirildiği Gantz'ın evinin çevresine, İsrail polisi konuşlandırıldı.

İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz'ın evinin önünde protesto - 3

Oğlu Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailli anne Einav Zangauker, megafondan, Gantz'ın hükümete olayların akışını etkilemek için katıldığını ancak 200 gündür durumun değişmediğini söyledi.

İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz'ın evinin önünde protesto - 4

İsrail polisinin meşale yakan göstericilere müdahalesi sırasında arbede yaşandı, polis 2 kişiyi gözaltına aldı. 

İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz'ın evinin önünde protesto - 5
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