İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz'ın evinin önünde protesto
Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, Gantz'ın İsrail'in kuzeyindeki Ras ül-Ayn'da (Rosh HaAyin) bulunan evinin yakınında toplandı. Protestocular Gazze'deki savaşın bitmesi, esirlerin geri getirilmesi, hükümetin istifası ve erken seçim çağrısı yaptı.
İsrail'de Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın evinin önünde protesto düzenlendi.
"Savaş bitti", "Hemen esir takası anlaşması", "Erken seçim şimdi" pankartları taşıyan göstericiler, meşale ve ateş yaktı.