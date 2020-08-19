Avustralya'da teknede 1.9 ton kokain ele geçirildi

Avustralya'da deniz açıklarında bir tekneyi basan polisler 1.9 ton kokain ele geçirdi. Kokainin 850 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

ntv.com.tr 19.08.2020 - 07:57

Avustralya'da teknede 1.9 ton kokain ele geçirildi - 1
Avustralya'da büyük bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Avustralya'da teknede 1.9 ton kokain ele geçirildi - 2
Newcastle kentinin 200 mil açıklarındaki bir balıkçı teknesine polis çıktı.
Avustralya'da teknede 1.9 ton kokain ele geçirildi - 3
Teknede yapılan aramalarda toplamda iki tona yakın kokain bulundu.
Avustralya'da teknede 1.9 ton kokain ele geçirildi - 4
Polis kokainin bir tekneden diğerine aktarılırken ele geçirildiğini aktardı.
Avustralya'da teknede 1.9 ton kokain ele geçirildi - 5
Avustralya güvenlik birimlerinden yapılan açıklamaya göre bin 890 blok halindeki kokaine el konuldu.
Avustralya'da teknede 1.9 ton kokain ele geçirildi - 6
Her bloğun bir kilogram olduğu ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarının 1 ton 890 kilogram olduğu belirtildi.
Avustralya'da teknede 1.9 ton kokain ele geçirildi - 7
Polis ülkede bir ton kokainin sokakta yaklaşık 472 milyon dolara satıldığını ele geçirilen kokainin toplamda 850 milyon dolar değerinde olduğunu ifade etti.
Avustralya'da teknede 1.9 ton kokain ele geçirildi - 8
Son olayın ülkedeki en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğu belirtildi.
Avustralya'da teknede 1.9 ton kokain ele geçirildi - 9
Teknedeki üç kişinin tutuklandığı açıklandı.
Avustralya'da teknede 1.9 ton kokain ele geçirildi - 10
Avustralya'da teknede 1.9 ton kokain ele geçirildi - 11
Avustralya'da teknede 1.9 ton kokain ele geçirildi - 12
Avustralya'da teknede 1.9 ton kokain ele geçirildi - 13

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