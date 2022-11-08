Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

Şuşa işgalden kurtarılmadan Azerbaycan'ın tam zafer elde edemeyeceğini dile getiren Aliyev, 44 gün süren savaşta Azerbaycan ordusunun bir adım bile geriye gitmediğini, "ölmek var, dönmek yok" ilkesiyle hep ilerlediğini kaydetti.



Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerde geniş kapsamlı imar ve ihya faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, "Tüm bu çalışmaların mali kaynağı Azerbaycan bütçesinden karşılanıyor. Bu iki yıl boyunca hiçbir ülke, kuruluş veya bağışçıdan bir manat bile yardım almadık. Tabii ki yardım etmek isteyen olsa itiraz etmeyiz. Fakat hiç kimse bize yardım etmiyor ve etmeyecek. Biz ekonomik olarak birilerine bağımlı olsaydık savaşı kazanamazdık." dedi.