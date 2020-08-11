Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti

Belarus İçişleri Bakanlığı, ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto eden göstericilerden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Reuters - Anadolu Ajansı 11.08.2020 - 02:31 | Son Güncelleme : 11.08.2020 - 03:43

Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 1
Belarus’ta kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasını protesto edenler, polisin müdahalesine rağmen gösterilerini sürdürdü.
Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 2

 Protestoların yoğun olarak yaşandığı başkent Minsk’te göstericiler ile güvenlik güçleri sık sık karşı karşıya geldi. 

Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 3
İçişleri Bakanlığına bağlı özel kuvvetler ve polisin müdahalesine molotof kokteyli ve taş atarak karşı koyan göstericiler, bazı caddelere demir parmaklıklar ve çöp tenekelerinden barikatlar kurdu, araba lastikleri yaktı.
Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 4
Güvenlik güçlerinin sık sık gaz ve ses bombası kullanarak gerçekleştirdiği müdahaleye rağmen protestocular dağılmamak için direndi. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesine topluca saldırarak cevap veren göstericiler, alanlardan ayrılmadı.
Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 5

Muhalefet, sosyal medyadan, diğer şehirlerden Minsk’teki protestoların desteklenmesi için çağrıda bulundu.

Diğer şehirlerde ise polisin durumu kontrol altına aldığı bildirildi.

Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 6

BİR GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Belarus İçişleri Bakanlığı, ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto eden göstericilerden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 7

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun seçimleri kazanmasını protesto etmek için Minsk'te izinsiz olarak yapılan gösterilere özel kuvvetlerin müdahale ettiği duyuruldu.

Göstericileri dağıtmaya çalışan özel kuvvetlerin üzerine bir kişinin tanımlanamayan bir patlayıcı atmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Patlayıcı göstericinin elinde patladı ve hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 8

İçişleri Bakanı Yuriy Karayev de yaptığı açıklamada, Belarus ve halkının çıkarlarına hizmet etmeyenlerin durumu bozmaya ve toplumu anlaşmazlığa yönelik girişimlerde bulunduğunu belirtti.  

Karayev, “Organizatörlerin insanları yasa dışı olaylara teşvik ederek sarf malzemesi gibi kullandığı çok açık. Çocukları kullanarak kirli oyunlarına alet ettiler” şeklinde konuştu.

Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 9

Belarus İçişleri Bakanlığı önceki akşamki gösterilerde 3 binin üzerinde protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı.

Polisin müdahalesi esnasında çıkan olaylarda, 50’den fazla protestocu ile 39 polisin yaralandığı bildirilmişti.

Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 10

Belarus’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak seçimin galibi olmuştu.

Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 11
Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 12
Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 13
Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 14
Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 15
Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 16
Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 17
Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 18
Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 19
Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 20
Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 21
Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti - 22

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