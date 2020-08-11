Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti

Reuters - Anadolu Ajansı 11.08.2020 - 02:31 | Son Güncelleme : 11.08.2020 - 03:43
Protestoların yoğun olarak yaşandığı başkent Minsk’te göstericiler ile güvenlik güçleri sık sık karşı karşıya geldi.
Muhalefet, sosyal medyadan, diğer şehirlerden Minsk’teki protestoların desteklenmesi için çağrıda bulundu.
Diğer şehirlerde ise polisin durumu kontrol altına aldığı bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun seçimleri kazanmasını protesto etmek için Minsk'te izinsiz olarak yapılan gösterilere özel kuvvetlerin müdahale ettiği duyuruldu.
Göstericileri dağıtmaya çalışan özel kuvvetlerin üzerine bir kişinin tanımlanamayan bir patlayıcı atmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Patlayıcı göstericinin elinde patladı ve hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanı Yuriy Karayev de yaptığı açıklamada, Belarus ve halkının çıkarlarına hizmet etmeyenlerin durumu bozmaya ve toplumu anlaşmazlığa yönelik girişimlerde bulunduğunu belirtti.
Karayev, “Organizatörlerin insanları yasa dışı olaylara teşvik ederek sarf malzemesi gibi kullandığı çok açık. Çocukları kullanarak kirli oyunlarına alet ettiler” şeklinde konuştu.
Belarus İçişleri Bakanlığı önceki akşamki gösterilerde 3 binin üzerinde protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı.
Polisin müdahalesi esnasında çıkan olaylarda, 50’den fazla protestocu ile 39 polisin yaralandığı bildirilmişti.
Belarus’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak seçimin galibi olmuştu.