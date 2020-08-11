Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun seçimleri kazanmasını protesto etmek için Minsk'te izinsiz olarak yapılan gösterilere özel kuvvetlerin müdahale ettiği duyuruldu.

Göstericileri dağıtmaya çalışan özel kuvvetlerin üzerine bir kişinin tanımlanamayan bir patlayıcı atmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Patlayıcı göstericinin elinde patladı ve hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.