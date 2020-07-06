Corona virüs son durum: Afrika'da vaka sayısı 500 bine yaklaşıyor

Corona virüs salgınında vaka sayısı 11 milyon 500 bini geçti. Covid-19 nedeniyle 536 binden fazla insan ölürken, hastalığı yenenlerin sayısı da 6,5 milyonun üzerine çıktı. Sağlık imkanlarının düşük olduğu Afrika kıtasında tespit edilen vaka sayısı 479 bini aştı.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 06.07.2020 - 08:45

Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını etkisini göstermeye devam ediyor.



200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan salgında vaka sayısı 11 milyon 562 bini geçti. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 536 bin 841 oldu.



Hastalığı atlatarak iyişenlerin sayısı da 6 milyon 537 bini geçti.

AFRİKA'DA VAKALAR 500 BİNE YAKLAŞTI Afrika kıtasında, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle vaka sayısı 479 bin 788'e yükseldi.



Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 620 artarak 479 bin 788'e ulaştı.

Pandemi nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 279 artışla 11 bin 395'e çıktı.



Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 3 bin 343 ölümle Mısır'da görülürken, Güney Afrika'da 3 bin 199, Cezayir'de 952 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.



Güney Afrika'da vaka sayısı 200 bine yaklaşırken, bu ülkeyi 75 bin 253 vaka ile Mısır, 28 bin 711 vaka ile Nijerya izledi.



Afrika'da, iyileşen hasta sayısı da 230 bini geçti.