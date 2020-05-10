Corona virüste son durum: ABD'de ölü sayısı 80 bini aştı

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 10.05.2020 - 05:58 | Son Güncelleme : 10.05.2020 - 17:21
Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 551 artarak 109 bin 740'a, ölü sayısı ise 58 artarak 1068'e çıktı. Moskova'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 5,3 olurken, toplam 13 bin 790 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, 226 bini son 24 saatte olmak üzere ülkede toplam 5 milyon 400 bin test yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 243 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 kişinin daha Covid-19'dan hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 514'e yükseldiği belirtildi.
Toplam vaka sayısının 8 bin 964'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısı 2 bin 2 olarak paylaşıldı.
- BAE
Hükümet Sözcüsü Amine Dahhak yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 kaynaklı yeni 11 ölümün gerçekleştiğini, toplam 185 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, ülkede 614 yeni tanıyla toplam vaka sayısının 17 bin 417'ye çıktığı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı, ülkede toplam vefat sayısının 186'ya vaka sayısının ise 5 bin 910'a yükseldiğini açıkladı.
Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 2 bin 461'e ulaştığı aktarıldı.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 49'a çıktığını duyurdu.
Vaka sayısının 7 bin 623'e, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 622'ye ulaştığı ifade edildi.
Öte yandan Kuveyt Diş Tabipleri Odası yaptığı basın açıklamasında ülkede Covid-19'dan bir doktorun daha hayatını kaybettiğini, sayının ikiye çıktığını duyurdu.
Açıklamada, corona virüsle mücadelede görev yapan doktorun Hint asıllı olduğu kaydedildi.
Daha önce Sağlık Bakanı Basil es-Sabah, koronavirüsle mücadele eden Mısırlı bir doktorun vefat ettiğini belirtmişti.