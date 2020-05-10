Corona virüste son durum: ABD'de ölü sayısı 80 bini aştı

MOSKOVA'DA VAKA SAYISI 109 BİNİ ÜZERİNDE

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 551 artarak 109 bin 740'a, ölü sayısı ise 58 artarak 1068'e çıktı. Moskova'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 5,3 olurken, toplam 13 bin 790 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, 226 bini son 24 saatte olmak üzere ülkede toplam 5 milyon 400 bin test yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 243 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.