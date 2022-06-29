Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de düzenlenen NATO Lider Zirvesi'ne katılıyor. Zirve aile fotoğrafının çekilmesiyle başladı. Liderlerin samimi görüntüleri dikkat çekti.

Haberler 29.06.2022 - 12:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde - 1

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde - 2

Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı temsil ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde - 3

Zirvenin resmi oturumu öncesinde liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde - 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile samimi görüntüleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde - 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden birlikte kameralara poz vedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde - 6

Erdoğan ile Biden bugün Türkiye saati ile 18.45'te bir araya gelecek. İki liderin gündem başlıkları arasında ikili ilişkiler ve F-16'lar konusu yer alacak. Görüşmenin bir saat sürmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde - 7

Zirve kapsamında Erdoğan sabah saatlerinde Fransa Cumhrubaşkanı Macron ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde - 8

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüşmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde - 9

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