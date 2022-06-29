Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde

Haberler 29.06.2022 - 12:37
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi başladı.
Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.
Zirvenin resmi oturumu öncesinde liderler aile fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile samimi görüntüleri dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden birlikte kameralara poz vedi.
Erdoğan ile Biden bugün Türkiye saati ile 18.45'te bir araya gelecek. İki liderin gündem başlıkları arasında ikili ilişkiler ve F-16'lar konusu yer alacak. Görüşmenin bir saat sürmesi bekleniyor.
Zirve kapsamında Erdoğan sabah saatlerinde Fransa Cumhrubaşkanı Macron ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüşmesi planlanıyor.