Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

Ajans, ayrıca çok sayıda evin, sağlık merkezinin ve okulun hasar gördüğünü ve depremin neden olduğu heyelan nedeniyle çok sayıda yolun da kapandığını açıkladı. Santa Rosa Havaalanı'nda da küçük çaplı hasar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.