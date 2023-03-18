Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12’de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan (USGS) alınan bilgiye göre, deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.
Cumhurbaşkanlığı iletişim Ajansı, depremde El Oro eyaletinde 11 kişinin, Azuay eyaletinde ise bir kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan çok sayıda kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu.
Ajans, ayrıca çok sayıda evin, sağlık merkezinin ve okulun hasar gördüğünü ve depremin neden olduğu heyelan nedeniyle çok sayıda yolun da kapandığını açıkladı. Santa Rosa Havaalanı'nda da küçük çaplı hasar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.
BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedildi.
Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği ifade edildi. Perulu yetkililer, depremin ülkenin kuzey bölgesinde hissedildiğini can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Depremde bir marketin raflarında bulunan ürünlerin de devrildiği görüldü.
Depremin merkezine yakın Isla Puna'da yaşayan Ernesto Alvarado, Reuters'e bazı evlerin yıkıldığını belirterek, "Hepimiz sokaklara döküldük. Çok korktuk." ifadelerini kullandı.
Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acil durum ekipleri, depremden etkilenenlere tüm desteğini sunmak için seferber oluyor" ifadelerini kullandı.
Bölgede artçı sarsıntıların da sürdüğü belirtildi.
Deprem sonrası halk korku ve panikle sokağa döküldü.