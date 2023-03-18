Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Peru'da da hissedilen depremde çok sayıda bina, okul ve hastanenin hasar gördüğü kaydedildi.

Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 1

Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12’de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÜNYA HABERLERİ

Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 2

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan (USGS) alınan bilgiye göre, deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.

Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 3

Cumhurbaşkanlığı iletişim Ajansı, depremde El Oro eyaletinde 11 kişinin, Azuay eyaletinde ise bir kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan çok sayıda kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu.

Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 4

Ajans, ayrıca çok sayıda evin, sağlık merkezinin ve okulun hasar gördüğünü ve depremin neden olduğu heyelan nedeniyle çok sayıda yolun da kapandığını açıkladı. Santa Rosa Havaalanı'nda da küçük çaplı hasar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 5

BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedildi.

Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 6

Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği ifade edildi. Perulu yetkililer, depremin ülkenin kuzey bölgesinde hissedildiğini can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 7

Depremde bir marketin raflarında bulunan ürünlerin de devrildiği görüldü.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 8

Depremin merkezine yakın Isla Puna'da yaşayan Ernesto Alvarado, Reuters'e bazı evlerin yıkıldığını belirterek, "Hepimiz sokaklara döküldük. Çok korktuk."  ifadelerini kullandı.

Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 9

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acil durum ekipleri, depremden etkilenenlere tüm desteğini sunmak için seferber oluyor" ifadelerini kullandı.

Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 10

Bölgede artçı sarsıntıların da sürdüğü belirtildi.

Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 11

Deprem sonrası halk korku ve panikle sokağa döküldü.

Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 12
Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 13
Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 14
DAHA FAZLA GÖSTER