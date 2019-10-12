Akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırıldığı kararnameyi de müzakereye açan Moreno, şunları söyledi:

"Şiddeti durdurmak için bir dakika bile tereddüt edilmez. Ülke ve kırsal kesimin sorunları için çözüm bulmak zorundayız. Yerlilerin liderlerine direkt benimle diyalog kurmaları için çağrıda bulunuyorum. Gelin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldıran kararname ile ilgili oturup konuşalım, kaynakların nerelere harcanması gerektiğini ve bunlara en çok kimin ihtiyacı olduğunu ele alalım. Farklılıkların çözümü için çaba harcayalım. Ülkenin sükunetini geri kazanması lazım. Halkımız diyaloğa gönüllü olduğumuzu bilsin."