Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr 01.04.2020 - 21:38
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı 903 bin 799 olurken, can kaybı 45 bin 334'e yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 190 bin 660 oldu. (Kaynak: worldometers)
(Fotoğraf New York'tan, görevliler hayatını kaybeden birini taşıyor)
Fransa'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 32'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 861 artışla 56 bin 989'a ulaştığını belirtti.
Salomon, Covid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 6 bin 17'ye, tedavi olarak hastalığı atlatan kişi sayısının 10 bin 935'e çıktığını kaydetti.
Jerome Salomon, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 509 artarak 4 bin 32'ye ulaştığını duyurdu.
Son 24 saatteki rakamlar, Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. Fransa, Covid-19 kaynaklı ölüm sayısında Çin'i geride bıraktı.
Öte yandan, Başbakan Edouard Philippe, Ulusal Meclis'te oluşturulan komisyondaki konuşmasında, dünyada hiçbir ülkenin sağlık sisteminin bu salgının yol açtığı krizle başa çıkmak için inşa edilmediğini dile getirdi.
17 Mart'ta getirilen serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının ülkenin tamamında bir seferde kaldırılmayabileceğini belirten Philippe, bunu zamana yayarak bölge bölge yapabileceklerini kaydetti. "Bir virüse karşı mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele uzun sürecek. Kötü haber ve hayal kırıklıkları içeren zor bir mücadele." ifadesini kullanan Edouard Philippe, okulları mayıs ayı başında açmak istediklerini, ancak bunun salgının durumuna bağlı olduğunu belirtti.
Öte yandan, ABD genelinde virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 4 bin 59’a yükselirken ülkedeki pozitif Covid-19 tespit edilen hasta sayısı ise 189 bin olarak tespit edildi.
Geçtiğimiz iki gün içerisinde ise Alabama, Kansas, Rhode Island ve Pennsylvania’nın başvurularını da kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, bu bölgelerde de COVID-19 sebebi ile Büyük Felaket Deklarasyonu yayınladı.
Yayınlanan deklarasyonlarda FEMA Yöneticisi Pete Gaynor’u ve Ulusal Güvenlik Departmanı'ndan Russell Webster’i bölgelerde yapılacak yardım çalışmalarında Federal Hükümet temsilcisi olarak atandı.
(Fotoğraf, Beyaz Saray'daki günlük corona virüs toplantısından. Trump, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci ile aynı karede)
Büyük Felaket Deklarasyonu ilk defa bir hastalık için bir ABD Başkanı tarafından kullanılıyor.
Felaket Deklarasyonları FEMA ve hükümet yeklilerine olağan üstü haklar tanıyor. Bölgesel karantinadan, kişisel silahlanma gibi bazı anayasal hakları askıya almak gibi sıra dışı hakları barındıran deklarasyon felakete maruz kalan bölgenin en hızlı şekilde felaket öncesi döneme dönmesini sağlamayı amaçlıyor.
New York eyaletinde ölenlerin sayısı son güncellemeye göre 1550’ye ulaşırken, New York şehir merkezindeki ölüm sayısı 1000’i geçti.
John Hopkins Üniversitesi bilgilendirme sayfasındaki son güncellemede New York şehrinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1096 olarak verildi.
New York eyaleti genelinde, toplam 44 ilçeyi kapsayan Covid-19 virüsü tespit edilen vaka sayısı ise son 12 saatte 8 bin 655 artışla, 67 bin 384’ten 76 bin 49’a ulaştı.
New York’u 18 bin 669 ile New Jersey izlerken, ABD’nin en çok vaka tespit edilen üçüncü eyaleti ise 8 bin 460 rakamı ile California oldu.
Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında 22 Mart'ta alınan önlemler, 19 Nisan'a kadar uzatıldı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyaletlerin başbakanlarıyla telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda, Covid-19 önlemlerini ele aldı.
Toplantı sonrası telefonla basın açıklaması yapan Merkel, Covid-19'un yayılmasına karşı sosyal temasın 19 Nisan'a kadar kısıtlanması konusunda mutabakat sağlandığını bildirdi.
Merkel, gelecek hafta Paskalya Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatarak ''Pandemi, bayram tanımaz'' ifadesini kullandı.
Vatandaşlara, "Paskalya döneminde seyahat etmemeleri" uyarısını yapan Merkel, Covid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi tartışmalarına da değindi.
Merkel, ''Önlemleri gevşetmeyi düşünmek için henüz çok erken.'' diyerek tedbirlerin Paskalya sonrası tekrar ele alınacağını kaydetti. Başbakan Merkel, kurallara uyan ve özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür etti.
Hollanda'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 134 artarak 1173'e çıktı.
Salgında dün 1039 olan ölü sayısı 134 artarak 1173'e, 12 bin 595 olan vaka sayısı da 1019 artışla 13 bin 614'e çıktı.
Son 24 saatte 447, şimdiye kadar ise 5 bin 159 kişi hastaneye kaldırıldı.