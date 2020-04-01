Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı (Corona virüste son durum)

Dünya corona virüs salgınıyla savaşını sürdürüyor; vaka sayısı 900 bini geçti, 45 binin üzerinde can kaybı var. İtalya'da virüs kaynaklı ölüm bir günde 727 artarak 13 bin 155'e yükseldi. Fransa'da ise Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 509 artarak 4 bin 32'ye çıktı. Öte yandan, Almanya'da corona virüs önlemleri 19 Nisan'a kadar uzatıldı. İspanya'da vaka sayısı yüz bini aşarken 24 saatte 864 kişi hayatını kaybetti. Bazı ülkelere ilk can kayıpları yaşatan Covid-19 salgınında son gelişmeler şöyle...

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ntv.com.tr 01.04.2020 - 21:38

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı 903 bin 799 olurken, can kaybı 45 bin 334'e yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 190 bin 660 oldu. (Kaynak: worldometers) (Fotoğraf New York'tan, görevliler hayatını kaybeden birini taşıyor)

FRANSA'DA 4 BİN 32 ÖLÜM Fransa'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 32'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 861 artışla 56 bin 989'a ulaştığını belirtti.

Salomon, Covid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 6 bin 17'ye, tedavi olarak hastalığı atlatan kişi sayısının 10 bin 935'e çıktığını kaydetti. Jerome Salomon, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 509 artarak 4 bin 32'ye ulaştığını duyurdu.

Son 24 saatteki rakamlar, Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. Fransa, Covid-19 kaynaklı ölüm sayısında Çin'i geride bıraktı.

CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ Öte yandan, Başbakan Edouard Philippe, Ulusal Meclis'te oluşturulan komisyondaki konuşmasında, dünyada hiçbir ülkenin sağlık sisteminin bu salgının yol açtığı krizle başa çıkmak için inşa edilmediğini dile getirdi.

17 Mart'ta getirilen serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının ülkenin tamamında bir seferde kaldırılmayabileceğini belirten Philippe, bunu zamana yayarak bölge bölge yapabileceklerini kaydetti. "Bir virüse karşı mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele uzun sürecek. Kötü haber ve hayal kırıklıkları içeren zor bir mücadele." ifadesini kullanan Edouard Philippe, okulları mayıs ayı başında açmak istediklerini, ancak bunun salgının durumuna bağlı olduğunu belirtti.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 13 BİNİ AŞTI İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 727 kişi artarak 13 bin 155'e yükseldi.

Ülkede, 21 Şubat'ta patlak veren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut Covid-19 vaka sayısının 80 bin 572'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 110 bin 574'e çıktığını bildirdi. Dün 15 bin 729 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının, bugün 1118’lik artışla 16 bin 847'ye ulaştığını kaydeden Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 727 kişi daha artarak 13 bin 155'e yükseldiğini açıkladı.







ÖLÜ SAYISINDA DÜNE GÖRE DÜŞÜŞ YAŞANDI Borrelli, ölü sayısında günlük bazda, düne göre düşüş olduğuna dikkati çekti. Yeni vaka sayısında bugün 2 bin 937'lik artış kaydedildiğini aktaran Borrelli, bunun dünden 830 kişi daha fazla olduğunu ifade etti. Borrelli, yaklaşan Paskalya Yortusu'nda insanların dışarı çıkıp çıkamayacağına ilişkin bir soruya "Kesinlikle hayır." yanıtını verirken; kesinlikle kurallara uyulması ve dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı.



Sivil Savunma olarak şu ana dek 94 milyon 976 bin euroluk bağış topladıkları bilgisini paylaşan Borrelli, bunun 8 milyon avrosunu kişisel korunma tedbirlerine yönelik harcadıklarını bildirdi. Ülke genelinde bugüne kadar 541 bin 423 kişiye test yapıldı.

LOMBARDİYA BÖLGESİNDE BUGÜN 394 KİŞİ ÖLDÜ Ülkede, en çok Covid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetiminin Sağlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Giulio Gallera da bölgelerinde bugünkü ölü sayısının 394 olduğunu açıkladı.









Sağlık Bakanı Roberto Speranza da yaptığı açıklamada, ülke genelinde 10 Mart'ta uygulamaya konulan sıkı karantina tedbirlerinin 13 Nisan'a uzayacağını açıklamıştı.

ABD ÇİN'İ GEÇTİ Öte yandan, ABD genelinde virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 4 bin 59’a yükselirken ülkedeki pozitif Covid-19 tespit edilen hasta sayısı ise 189 bin olarak tespit edildi.

TRUMP TARİHE GEÇTİ Geçtiğimiz iki gün içerisinde ise Alabama, Kansas, Rhode Island ve Pennsylvania’nın başvurularını da kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, bu bölgelerde de COVID-19 sebebi ile Büyük Felaket Deklarasyonu yayınladı. Yayınlanan deklarasyonlarda FEMA Yöneticisi Pete Gaynor’u ve Ulusal Güvenlik Departmanı'ndan Russell Webster’i bölgelerde yapılacak yardım çalışmalarında Federal Hükümet temsilcisi olarak atandı. (Fotoğraf, Beyaz Saray'daki günlük corona virüs toplantısından. Trump, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci ile aynı karede)

Büyük Felaket Deklarasyonu ilk defa bir hastalık için bir ABD Başkanı tarafından kullanılıyor. Felaket Deklarasyonları FEMA ve hükümet yeklilerine olağan üstü haklar tanıyor. Bölgesel karantinadan, kişisel silahlanma gibi bazı anayasal hakları askıya almak gibi sıra dışı hakları barındıran deklarasyon felakete maruz kalan bölgenin en hızlı şekilde felaket öncesi döneme dönmesini sağlamayı amaçlıyor.

NEW YORK'TA ÖLÜMLER 1000'İ GEÇTİ New York eyaletinde ölenlerin sayısı son güncellemeye göre 1550’ye ulaşırken, New York şehir merkezindeki ölüm sayısı 1000’i geçti. John Hopkins Üniversitesi bilgilendirme sayfasındaki son güncellemede New York şehrinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1096 olarak verildi. New York eyaleti genelinde, toplam 44 ilçeyi kapsayan Covid-19 virüsü tespit edilen vaka sayısı ise son 12 saatte 8 bin 655 artışla, 67 bin 384’ten 76 bin 49’a ulaştı. New York’u 18 bin 669 ile New Jersey izlerken, ABD’nin en çok vaka tespit edilen üçüncü eyaleti ise 8 bin 460 rakamı ile California oldu.

ALMANYA'DA COVİD-19 ÖNLEMLERİ 19 NİSAN'A KADAR UZATILDI Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında 22 Mart'ta alınan önlemler, 19 Nisan'a kadar uzatıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyaletlerin başbakanlarıyla telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda, Covid-19 önlemlerini ele aldı. Toplantı sonrası telefonla basın açıklaması yapan Merkel, Covid-19'un yayılmasına karşı sosyal temasın 19 Nisan'a kadar kısıtlanması konusunda mutabakat sağlandığını bildirdi.

Merkel, gelecek hafta Paskalya Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatarak ''Pandemi, bayram tanımaz'' ifadesini kullandı.

Vatandaşlara, "Paskalya döneminde seyahat etmemeleri" uyarısını yapan Merkel, Covid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi tartışmalarına da değindi.

Merkel, ''Önlemleri gevşetmeyi düşünmek için henüz çok erken.'' diyerek tedbirlerin Paskalya sonrası tekrar ele alınacağını kaydetti. Başbakan Merkel, kurallara uyan ve özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür etti.

İNGİLTERE İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 563 artarak 2 bin 352'ye yükseldi.

HOLLANDA'DA ÖLENLERİN SAYISI 1173'E YÜKSELDİ Hollanda'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 134 artarak 1173'e çıktı. Salgında dün 1039 olan ölü sayısı 134 artarak 1173'e, 12 bin 595 olan vaka sayısı da 1019 artışla 13 bin 614'e çıktı. Son 24 saatte 447, şimdiye kadar ise 5 bin 159 kişi hastaneye kaldırıldı.

BURUNDİ'DE İLK VAKALAR Doğu Afrika ülkesi Burundi'de ilk Covid-19 vakalarının görüldüğü bildirildi.



Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Tanzanya üzerinden ülkeye gelen ve Covid-19 semptomu gösteren 5 kişiye yapılan testlerden ikisinin

sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.



Vakalardan ikisinin eski başkent Bujumbura'daki Bumerec Hastanesinde tedavi altına alındığının aktarıldığı açıklamada, Burundi'nin olası

vakaları göz önüne alarak önceden hazırlıklarını tamamladığı ifade edildi.



Kıtanın 54 ülkesinden sadece Malavi, Komorlar Birliği, Lesotho, Sao Tome ve Principe ile Güney Sudan virüsün görülmediği ülkeler olarak kaldı.

EL SALVADOR'DA İLK ÖLÜM Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle ilk can

kaybının yaşandığını, hastanın ülkeye ABD'den gelen 60 yaşında bir kadın olduğunu duyurdu.



Halka evde kalma çağrısı yapan Bukele, hayatını kaybeden hastanın yakınları ve arkadaşlarına baş sağlığı diledi.



Nüfusu 7 milyona yaklaşan Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Covid-19, şu ana kadar 32 kişide görüldü.

KONGO'DA İLK CAN KAYIPLARI Kongo Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Jacqueline Lydia Mikolo, petrol kenti Point-Noire’da iki kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını

yitirdiğini açıkladı.



Ülkede şu ana kadar 22 vakanın görüldüğünü belirten Mikolo, Covid-19’un yayılmasına yönelik alınan önlemler çerçevesinde bu geceden

itibaren ülke genelinde 30 günlük kısmi sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladıklarını kaydetti.



Kongo Halk Cumhuriyeti'nde ilk vaka 14 Mart'ta görülmüştü.

SENEGAL'DE İLK CAN KAYBI Batı Afrika ülkesi Senegal'in sağlık bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransız futbol takımı Olimpik Marsilya'nın eski başkanlarından 68 yaşındaki Pape Diouf'un, tedavi gördüğü başkent Dakar'daki Fann Üniversite Hastanesinden Fransa'nın Nice kentindeki bir hastaneye ambulans uçakla nakledilmesi için hazırlık yapılıyordu. Durumu aniden kötüleşen Diouf, Senegal topraklarında hayatını kaybetti. (HABERE GİT)



Eski bir gazeteci ve futbolcu menajeri olan Diouf, 2005-2009 yıllarında Olimpik Marsilya'nın başkanlığını yapmıştı.



Senegal'de son verilere göre bugüne kadar 175 vaka görülürdü. Hastaların 40'ı iyileşti, 1'i ise hayatını kaybetti. Batı Afrika ülkesi Senegal'in sağlık bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransız futbol takımı Olimpik Marsilya'nın eski başkanlarından 68 yaşındaki Pape Diouf'un, tedavi gördüğü başkent Dakar'daki Fann Üniversite Hastanesinden Fransa'nın Nice kentindeki bir hastaneye ambulans uçakla nakledilmesi için hazırlık yapılıyordu. Durumu aniden kötüleşen Diouf, Senegal topraklarında hayatını kaybetti. (Eski bir gazeteci ve futbolcu menajeri olan Diouf, 2005-2009 yıllarında Olimpik Marsilya'nın başkanlığını yapmıştı.Senegal'de son verilere göre bugüne kadar 175 vaka görülürdü. Hastaların 40'ı iyileşti, 1'i ise hayatını kaybetti.

İSPANYA İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı.

İRAN İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.