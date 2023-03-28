Fransa'da yüzlerce kişi Macron'un emeklilik reformu ısrarına karşı yeniden sokakta

İSTİHBARAT GENÇLERİN KATILIMINA KARŞI UYARDI

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, protestolar nedeniyle 5 bin 500'ü Paris'te olmak üzere ülke genelinde 13 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini açıkladı.



İstihbarat kaynakları bugünkü protestolara gençlerin katılımının 2 ya da 3'e katlanmasının beklendiğini belirtti.