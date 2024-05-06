Gazze'de ateşkes müzakeresi kritik aşamada: Boyun eğmek yenilgi olur

Gazze'de ateşkes için müzakereler sürüyor. Ancak İsrail ile Hamas arasında anlaşmazlık da artıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın savaşın sona ermesi talebini bir kez daha reddetti. Bunun İsrail için teslim olmak anlamına geleceğini söyledi. Netanyahu, "Hamas'ın taleplerini kabul etmek korkunç bir yenilgi olur." dedi.