Gazze'de ateşkes müzakeresi kritik aşamada: Boyun eğmek yenilgi olur

Gazze'de ateşkes arayışı sürüyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Hamas'ın taleplerine boyun eğmek İsrail devleti için korkunç bir yenilgi olur." dedi. Hamas lideri İsmail Haniye ise Netanyahu'nun ateşkes müzakerelerini sabote ettiğini söyledi. Hamas heyeti Mısır'da bir kez daha masaya oturdu. Ancak görüşmenin sonunda müzakerelerin çökmek üzere olduğu haberi geldi. CIA Başkanı William Burns devrede.

Gazze'de ateşkes müzakeresi kritik aşamada: Boyun eğmek yenilgi olur - 1

Gazze'de ateşkes için müzakereler sürüyor. Ancak İsrail ile Hamas arasında anlaşmazlık da artıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın savaşın sona ermesi talebini bir kez daha reddetti. Bunun İsrail için teslim olmak anlamına geleceğini söyledi. Netanyahu, "Hamas'ın taleplerini kabul etmek korkunç bir yenilgi olur." dedi.

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Gazze'de ateşkes müzakeresi kritik aşamada: Boyun eğmek yenilgi olur - 2

Hamas'ın Katar'da bulunan lideri İsmail Haniye ise müzakerenin başarıya ulaşamamasından bizzat Netanyahu'yu sorumlu tuttu. Netanyahu'nun ateşkes müzakerelerini sabote ettiğini söyledi. Haniye, "Netanyahu, saldırganlığı sürdürmek, çatışmayı genişletmek ve arabulucuların çabalarını sabote etmek için sürekli bahane üretiyor." dedi.
Hamas'ın kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmak için hala istekli olduğunu belirtti.

Gazze'de ateşkes müzakeresi kritik aşamada: Boyun eğmek yenilgi olur - 3

Hamas heyeti, Mısır'ın başkenti Kahire'de Katarlı ve Mısırlı arabulucularla bir araya geldi. İki gün üst üste yapılan ateşkes müzakerelerine İsrail'den heyet gitmedi. İkinci günün sonunda Kahire'den görüşmelerin çökmek üzere olduğu haberi geldi.

Gazze'de ateşkes müzakeresi kritik aşamada: Boyun eğmek yenilgi olur - 4

Hamas heyeti istişare için Katar'a döneceğini duyururken CIA Başkanı William Burns'ün de Katar Başbakanı ile acil toplantı için Doha'ya gideceği bildirildi.

Gazze'de ateşkes müzakeresi kritik aşamada: Boyun eğmek yenilgi olur - 5

Üst düzey bir yetkiliye göre Hamas, İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi de dahil olmak üzere savaşın tamamen sona ermesini açıkça içermeyen bir metni kabul etmemekte ısrarlı. Netanyanu ise ateşkes olsun olmasın Refah'a operasyon yapılacağı söyleminde ısrar ediyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın ateşkese varma konusunda ciddi olmadığını iddia etti. Gallant, "Öyleyse İsrail ordusu Refah'a çok yakında askeri operasyon başlatabilir." dedi.

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