Gazze'de ateşkes müzakeresi kritik aşamada: Boyun eğmek yenilgi olur
Gazze'de ateşkes arayışı sürüyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Hamas'ın taleplerine boyun eğmek İsrail devleti için korkunç bir yenilgi olur." dedi. Hamas lideri İsmail Haniye ise Netanyahu'nun ateşkes müzakerelerini sabote ettiğini söyledi. Hamas heyeti Mısır'da bir kez daha masaya oturdu. Ancak görüşmenin sonunda müzakerelerin çökmek üzere olduğu haberi geldi. CIA Başkanı William Burns devrede.
Gazze'de ateşkes için müzakereler sürüyor. Ancak İsrail ile Hamas arasında anlaşmazlık da artıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın savaşın sona ermesi talebini bir kez daha reddetti. Bunun İsrail için teslim olmak anlamına geleceğini söyledi. Netanyahu, "Hamas'ın taleplerini kabul etmek korkunç bir yenilgi olur." dedi.