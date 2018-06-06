Guatemala'da yanardağ 99 can aldı, en az 200 kayıp
Anadolu Ajansı
Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi. 200'e yakın kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Yanardağda yine patlama oldu. Arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.
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1Guatemala'da Ulusal Adli Bilimler Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, şimdiye kadar 99 kişinin cesedinin bulunduğu, 192 kişinin halen kayıp olduğu ifade edildi.
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2Açıklamada, yanardağda bugün yeni patlamalar meydana gelmesinin paniğe yol açtığı ve bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının aksadığı belirtildi.
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3Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda pazar günü patlamalar olmuş ve püsküren lavlar, El Rodeo köyündeki evleri yok etmişti. Patlamalar sırasında çok sayıda kişinin yanarak öldüğü tahmin ediliyor.
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4Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alınmış, 3 bin 200'den fazla kişi de güvenli bölgelere tahliye edilmişti.
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5Yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor.
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