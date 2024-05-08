Brezilya'da sel: Yüzlerce kasaba sular altında

130'DAN FAZLA KİŞİ KAYIP

Bazı kasabalar izole durumda ve hala kayıp olan 130'dan fazla kişiyi bulma umutları azalıyor.

Bu hafta için beklenen şiddetli yağışların bölgedeki durumu daha da kötüleştirmesi bekleniyor.

Pek çok bölge sakini evlerini terk etmek zorunda kaldı ve en savunmasız insanlardan bazıları kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.