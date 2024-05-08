Brezilya'da sel: Yüzlerce kasaba sular altında

Brezilya’nın güneyinde bir haftadır devam eden sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e yükseldi. Brezilya ordusunun felaketten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Brezilya'da sel: Yüzlerce kasaba sular altında - 1

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçtiğimiz hafta başlayan sağanak yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu.

Yetkililer, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 101'e yükseldiğini duyurdu.

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Brezilya'da sel: Yüzlerce kasaba sular altında - 2

7 Mayıs itibarıyla 128 kişinin kayıp olduğu, 372 kişinin ise yaralı olduğu açıklandı.

Brezilya'da sel: Yüzlerce kasaba sular altında - 3

1,4 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Brezilya medyası, sel ve toprak kaymaları nedeniyle eyalet genelinde 1,4 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu.

Felakette Gremio Arena adıyla bilinen stadyum da sular altında kaldı.

60 bin kişi kapasiteli Gremio Arena, Güney Amerika'nın en modern statlarından birisi olarak gösteriliyordu.

Brezilya'da sel: Yüzlerce kasaba sular altında - 4

Brezilya Savunma Bakanlığı, eyalet genelinde ordudan ekiplerin sivillere destek olduğunu, ihtiyaç olan bölgelere su ve gıda yardımının da yapıldığını belirtti.

Brezilya'da sel: Yüzlerce kasaba sular altında - 5

130'DAN FAZLA KİŞİ KAYIP

Bazı kasabalar izole durumda ve hala kayıp olan 130'dan fazla kişiyi bulma umutları azalıyor.

Bu hafta için beklenen şiddetli yağışların bölgedeki durumu daha da kötüleştirmesi bekleniyor.

Pek çok bölge sakini evlerini terk etmek zorunda kaldı ve en savunmasız insanlardan bazıları kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

Brezilya'da sel: Yüzlerce kasaba sular altında - 6

HAVALİMANI AY SONUNA KADAR KAPATILDI

Brezilya Havayolları Birliği yaptığı açıklamada, Guaíba nehrinin taşması ve pistin sular altında kalmasından sonra Porto Alegre'deki havaalanının ay sonuna kadar kapalı kalacağını söyledi.

Yerel yetkililer, nehrin 5,3 metre gibi rekor bir seviyeye ulaştığını bildirdi.

Önceki rekor 1941'de 4,76 metreyle kırılmıştı.

Brezilya'da sel: Yüzlerce kasaba sular altında - 7
Brezilya'da sel: Yüzlerce kasaba sular altında - 8
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