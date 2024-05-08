Brezilya'da sel: Yüzlerce kasaba sular altında
Brezilya’nın güneyinde bir haftadır devam eden sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e yükseldi. Brezilya ordusunun felaketten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçtiğimiz hafta başlayan sağanak yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu.
Yetkililer, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 101'e yükseldiğini duyurdu.