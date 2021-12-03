Güney Kıbrıs’ta Mısır Kraliçesi Nefertiti dönemine ait paha biçilemez altın hazine bulundu

BİN KİLOMETRE ÖTEYE NASIL GETİRİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Fischer yaptığı açıklamada, "Metin üç satırdan oluşuyor ve üç isim geçiyor. Biri Mezopotamya'da tapılan bir tanrı olan Amurru. Diğer ikisi ise aynı döneme, yani MÖ 18. yüzyıla ait kil tabletlerdeki diğer metinlerde izini sürmeyi başardığımız baba ve oğul iki firavun. Şu anda mührün neden yapıldığı yerden bin kilometre ötede Kıbrıs'a geldiğini belirlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.