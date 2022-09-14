Gürcistan'da 1,8 milyon yıllık insan dişi bulundu: İnsanlığın tarihine ışık tutuyor

Diğer taraftan, bilim insanları Homo erectus adlı bir avcı-toplayıcı tür olan ilk insanların, muhtemelen yaklaşık iki milyon yıl önce Afrika'dan göç etmeye başladığına inanıyor.

Dünyanın herhangi bir yerindeki en eski Homo fosilleri, günümüz Etiyopya’sında keşfedilen kısmi bir çene ve yaklaşık 2,8 milyon yıl öncesine ait.

Çin'inde yaklaşık 2,1 milyon yıl öncesine tarihlenen eski aletler keşfedildi, ancak Gürcü bölgeleri, Afrika dışındaki ilk insanların en eski kalıntılarına ev sahipliği yapıyor.