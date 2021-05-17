İngiltere yeniden açıldı: Kucaklaşmak ve parti yapmak serbest

"DİKKAT EDİLMEZSE İNGİLTERE'NİN SON AÇILIŞI OLABİLİR"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, herkesin yine de dikkatli olması gerektiğini ve ayrıca haftada iki kez test yaptırılması gerektiğini söyledi. Johnson, aynı zamanda insanların birbirine ihtiyatlı bir şekilde sarılmalarını tavsiye etti ve ilk olarak Hindistan'da tespit edilen B.1.617.2 adlı corona virüs varyantının yayılmasının İngiltere'nin son yeniden açılması anlamına gelebileceğine dikkat çekti. İngiltere’deki halk sağlığı uzmanları Hint varyantının, İnigliz varyantı B.1.1.7'den daha bulaşıcı olduğu konusunda uyardı.

Bununla birlikte İngiltere 21 Haziran'da sosyal mesafe kısıtlamalarının tamamen kaldırılarak açılması bekleniyor.