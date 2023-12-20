İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor: Ölü sayısı 20 bini aştı

7 EKİM'DEN BU YANA ÖLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 20 BİNİ AŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı.



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, ölenlerin en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ünün kadın olduğu belirtildi.

Saldırılarda yıkılan binaların enkazında kalan kayıp kişilerin sayısının ise 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunun altı çizildi.