İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor: Ölü sayısı 20 bini aştı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 75. gününde sürüyor. İsrail ordusunun, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda 42 Filistinli öldürüldü, onlarcası yaralandı. 7 Ekim'den bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı. Bombardıman sürerken, ateşkese dair de yoğun bir trafik söz konusu. Hamas lideri İsmail Haniye, görüşmeler için Mısır'a giderken, İsrail'in de Hamas ile yeni bir mutabakat önerisini Katar'a ilettiği belirtiliyor.
İsrail bir yandan ateşkes sinyali verse de Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırıların 75'inci gününde İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerini hedef aldı.
Saldırılarda en az 42 Filistinli öldürüldü, onlarcası yaralandı.