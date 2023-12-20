İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor: Ölü sayısı 20 bini aştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 75. gününde sürüyor. İsrail ordusunun, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda 42 Filistinli öldürüldü, onlarcası yaralandı. 7 Ekim'den bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı. Bombardıman sürerken, ateşkese dair de yoğun bir trafik söz konusu. Hamas lideri İsmail Haniye, görüşmeler için Mısır'a giderken, İsrail'in de Hamas ile yeni bir mutabakat önerisini Katar'a ilettiği belirtiliyor.

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor: Ölü sayısı 20 bini aştı - 1

İsrail bir yandan ateşkes sinyali verse de Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırıların 75'inci gününde İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerini hedef aldı.

Saldırılarda en az 42 Filistinli öldürüldü, onlarcası yaralandı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor: Ölü sayısı 20 bini aştı - 2

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda öldürülen 4'ü çocuk 32 Filistinlinin cenazesi kentteki Nasır Hastanesine getirildi.

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor: Ölü sayısı 20 bini aştı - 3

İsrail savaş uçaklarının, Refah kentinde, Kuveyt Hastanesi yakınındaki Ali bin Ebi Talib Camisini bombaladığı, saldırıda en az 10 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor: Ölü sayısı 20 bini aştı - 4

İsrail ordusunun, Kuveyt Hastanesi çevresini hedef alan saldırılarında çok sayıda gazeteci de yaralandı.

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor: Ölü sayısı 20 bini aştı - 5

İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'u Aralık ayı başında "savaş alanı" ilan etmişti.

Bu kararın ardından İsrail, Han Yunus'ta yaşayan veya bu şehre sığınan Filistinlerden daha da güneyde yer alan Refah bölgesine gitmelerini istemişti.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi, merkezi ve Han Yunus'un yanı sıra Refah bölgesine de saldırılarını sürdürüyor.

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor: Ölü sayısı 20 bini aştı - 6

7 EKİM'DEN BU YANA ÖLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 20 BİNİ AŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, ölenlerin en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ünün kadın olduğu belirtildi.

Saldırılarda yıkılan binaların enkazında kalan kayıp kişilerin sayısının ise 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunun altı çizildi.

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor: Ölü sayısı 20 bini aştı - 7

ATEŞKES İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Sahada bunlar olurken, geçici ateşkes için de yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. İsrail Cumhurbaşkanı İzhak Herzog'un "insani araya hazırız" açıklamasının ardından Hamas lideri İsmail Haniye Mısır'a gitti. Gündeminde ateşkes ve esir takası var.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Katar'a son iki buçuk aydaki dördüncü ziyaretini gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Abdullahiyan'ın Haniye ile de görüştüğünü bildirdi.

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor: Ölü sayısı 20 bini aştı - 8

İSRAİL'İN ATEŞKES ÖNERİSİNDE HANGİ ŞARTLAR VAR

İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın 40 rehineyi serbest bırakması karşılığında en az 1 hafta çatışmalara insani ara verilmesi önerisinde bulundu.

Haberlere göre, İsrail, Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varılması için önerisini Katar'a iletti.

Reuters'ın konuştuğu bir yetkili de, olası ateşkes için yoğun görüşmeler yapıldığını belirtti.

Haberde İsrail'in kadınlarla, hasta erkek rehinelerin serbest bırakılması yönünde ısrar ettiği belirtildi.

Reuters, üzerinde çalışılan listede ciddi suçlar nedeniyle hapsedilen Filistinlilerin de olabileceğini aktardı.

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor: Ölü sayısı 20 bini aştı - 9

NETANYAHU: SAVAŞI SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ

Ateşkes trafiği sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan da saldırılara devam açıklaması geldi.

"Savaşı sonuna kadar sürdüreceklerini" ifade eden İsrail Başbakanı, "Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze tehdidinin ortadan kaldırılması yönünde belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız." diye konuştu.

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’de sivilleri hedef aldığı katliamları, "Hamas'a cehennem ateşiyle saldırıyoruz. Sadece iki seçenekleri var: teslim olmak ya da ölmek." sözleriyle savundu.

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