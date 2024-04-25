İsrailli rehine aileleri ateşkes görüşmeleri için Netanyahu'ya baskıya devam ediyor
Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin aileleri, İsrailli yetkililerin Refah'a kara saldırısı hazırlıklarında ilerleme kaydettiklerini söylemesi üzerine, sevdiklerinin serbest bırakılması karşılığında geçici ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması için Binyamin Netanyahu'ya yeniden baskı yapıyor.
Hamas'ın Telegram hesabında yayınlanan yaşam kanıtı videosunda konuşan İsrail asıllı Amerikan vatandaşı Hersh Goldberg-Polin, İsrail hükümetini Hamas'ın rehin tuttuğu insanları terk etmekle suçladı ve İsrail'in bombalama harekatında 70 esirin öldürüldüğünü iddia etti.