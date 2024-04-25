İsrailli rehine aileleri ateşkes görüşmeleri için Netanyahu'ya baskıya devam ediyor

Aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu İsrailli yetkililer, Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine planlı bir işgal de dahil olmak üzere askeri gücün, İsrail'in Hamas militanlarını yenilgiye uğratmasına ve rehineleri eve getirmesine olanak sağlayacağını iddia ediyor.