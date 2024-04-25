İsrailli rehine aileleri ateşkes görüşmeleri için Netanyahu'ya baskıya devam ediyor

Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin aileleri, İsrailli yetkililerin Refah'a kara saldırısı hazırlıklarında ilerleme kaydettiklerini söylemesi üzerine, sevdiklerinin serbest bırakılması karşılığında geçici ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması için Binyamin Netanyahu'ya yeniden baskı yapıyor.

İsrailli rehine aileleri ateşkes görüşmeleri için Netanyahu'ya baskıya devam ediyor - 1

Hamas'ın Telegram hesabında yayınlanan yaşam kanıtı videosunda konuşan İsrail asıllı Amerikan vatandaşı Hersh Goldberg-Polin, İsrail hükümetini Hamas'ın rehin tuttuğu insanları terk etmekle suçladı ve İsrail'in bombalama harekatında 70 esirin öldürüldüğünü iddia etti.

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İsrailli rehine aileleri ateşkes görüşmeleri için Netanyahu'ya baskıya devam ediyor - 2

Polis ve protestocular İsrail başbakanının Kudüs'teki evinin önünde çatıştı. Göstericiler ateş yaktı ve havai fişek patlattı.

İsrailli rehine aileleri ateşkes görüşmeleri için Netanyahu'ya baskıya devam ediyor - 3

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın yayınladığı videoyu "acil bir eylem çağrısı" olarak nitelendirdi ve "Hamas rehinelerimizi serbest bırakana kadar İsrail'in Gazze'nin her yerinde Hamas'ı takip etmeye devam edeceğini" ekledi.

İsrailli rehine aileleri ateşkes görüşmeleri için Netanyahu'ya baskıya devam ediyor - 4

Aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu İsrailli yetkililer, Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine planlı bir işgal de dahil olmak üzere askeri gücün, İsrail'in Hamas militanlarını yenilgiye uğratmasına ve rehineleri eve getirmesine olanak sağlayacağını iddia ediyor.

İsrailli rehine aileleri ateşkes görüşmeleri için Netanyahu'ya baskıya devam ediyor - 5
İsrailli rehine aileleri ateşkes görüşmeleri için Netanyahu'ya baskıya devam ediyor - 6
İsrailli rehine aileleri ateşkes görüşmeleri için Netanyahu'ya baskıya devam ediyor - 7
İsrailli rehine aileleri ateşkes görüşmeleri için Netanyahu'ya baskıya devam ediyor - 8
İsrailli rehine aileleri ateşkes görüşmeleri için Netanyahu'ya baskıya devam ediyor - 9
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