Kapalı Maraş açılışa hazırlanıyor

"MARAŞ'IN TURİZME AÇILMASIYLA KKTC DAHA DA GÜÇLENECEKTİR"

Tatar'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Kapalı Maraş mutlaka açılacak. Ezber bozulmuştur, yeni sayfa açılmıştır. 1974'ten beri burada barış vardır. Doğru zemin ve şartlarda bir anlaşmaya ulaşabiliriz.

Bizim güvenliğimizi TSK ve Türkiye Cumhuriyeti koruyor. Cumhurbaşkanı Akıncı farklı konuşabilir. Doğu Akdeniz'de yaşananlar ve önümüzdeki süreçte bir müzakere görülmemektedir.

Maraş'ın büyük bir bölümü açıktır. Kapalı Maraş'ta dünyanın en güzel sahil şeridir vardır. Maraş'ın açılması artık gündemdedir. Bizim öngörümüz taşınmaz mal konusunu görüşmemiz lazımdır.