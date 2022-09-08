Kraliçe Elizabeth'in Guinness rekorları

Bunun onu muhtemelen dünyanın en güçlü kadını yaptığını kabul eden rekorlar kitabı şunları söylüyor: Kraliçenin rolü sembolik ve törensel olsa da, 15 Birleşik Krallık Milletler Topluluğu ülkesinde (artı Birleşik Krallık) yaşayan 139 milyondan fazla kişi onu hükümdar olarak tanıyordu.