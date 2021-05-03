Küresel ısınma, dünyanın doğal harikalarından biri olan Victoria Şelalelerini nasıl yok etti?

MOZAMBİK VE ZİMBABVE'DE MEYDANA GELEN SELLERDE YÜZLERCE İNSAN ÖLDÜ

Bununla birlikte, Zambezi Havzası'ndaki iklimi modelleyen gözlemciler, değişen hava şartlarının muson mevsiminde bir gecikmeye yol açarak yağmurları daha büyük ve daha yoğun olaylara dönüştürdüğünü açıkladı. Bu nedenle, 2019 yılında Mozambik ve Zimbabve'de meydana gelen sellerde en az 300 kişi yaşamını yitiirdi.

Seller, bölgedeki suyun depolanmasını zorlaştırarak ve uzayan kurak mevsimin etkisini insanlara ve çevreye daha fazla zarar vermesine yol açıyor.