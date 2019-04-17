Londra'daki çevreci işgal eyleminde gözaltı sayısı 340 oldu
Anadolu Ajansı
Çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion’ın Londra’da merkezi noktalarda gerçekleştirdiği işgal eylemleri 3'üncü gününde devam ederken, gözaltına alınan eylemci sayısı 340’a ulaştı.
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1Extinction Rebellion’ın Londra’nın işlek noktalarında gerçekleştirdiği işgal eylemleri 3’üncü gününde devam etti.
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2İngiliz polisi de eylemlerini tek noktada sürdürmeleri uyarısına uymayarak köprü ve kavşakları işgal eden eylemcileri göz altına almayı sürdürdü.
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3Polisten yapılan son açıklamada, gözaltına alınan eylemci sayısının 340’a ulaştığı kaydedildi. Polis, göz altına alınanların mevcut nezarethanelerinin kapasitesini doldurduğu iddiasını yalanladı.
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4İngiliz basınında, polisin, Londra’daki nezarethanelerin dolduğu için daha fazla gözaltı yapamayabileceği iddiası yer almıştı.
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5Öte yandan bugün bir grup eylemci Londra’nın bazı raylı toplu taşıma hatlarını da bloke etti.
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6Dört eylemci de kendilerini ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’in kuzey Londra’daki evinin bahçe çitine zincirledi.
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7Extinction Rebellion, eylemlerini cuma gününe kadar sürdüreceğini açıklamıştı.
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8Eylemciler önceki gün Londra'nın en işlek noktalarından Marble Arch, Oxford Circus, Piccadilly Circus ve Waterloo Köprüsü ile İngiliz parlamentosunun önündeki Parlamento Meydanı'nı işgal edip trafiğe kapatmıştı.
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9Kasımda protestocuların, Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde 85 kişi gözaltına alınmıştı.
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10Extinction Rebellion önceki hafta da İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasındaki bir oturumda çıplak protesto eylemi gerçekleştirmiş, olayda 8 kişi göz altına alınmıştı.