NATO'dan Baltık Denizi'nde hava tatbikatı: Finlandiya ilk kez yer aldı

NATO'nun Ramstein Alloy 2023-1 hava tatbikatı Baltık Denizi üzerinde icra edildi. Tatbikata Türkiye dahil 7 ülke katıldı. Finlandiya uçakları ilk kez bir NATO tatbikatında üye ülke olarak yer aldı.

NATO'dan Baltık Denizi'nde hava tatbikatı: Finlandiya ilk kez yer aldı - 1

Bu yılki tatbikatta Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Portekiz, Romanya, Finlandiya, Litvanya ve İspanya yer aldı.

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NATO'dan Baltık Denizi'nde hava tatbikatı: Finlandiya ilk kez yer aldı - 2

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, tatbikatta müttefik ülkelerin savaş uçakları, sivil uçakların iletişim kaybı durumunda havaalanına eşlik etme dahil olmak üzere çeşitli gerçek hayatta karşılaşabilecekleri senaryoları uyguladı.

NATO'dan Baltık Denizi'nde hava tatbikatı: Finlandiya ilk kez yer aldı - 3

F-16 uçakları çeşitli muharebe görevleri icra etti ve karadaki kuvvetlere yakın hava desteği sağladı.

NATO'dan Baltık Denizi'nde hava tatbikatı: Finlandiya ilk kez yer aldı - 4

FİNLANDİYA İLK KEZ NATO TATBİKATINA KATILDI

Finlandiya uçakları, ülkenin 4 Nisan'da ittifak üyesi olmasından sonra ilk kez bir NATO tatbikatına katılmış oldu.

NATO'dan Baltık Denizi'nde hava tatbikatı: Finlandiya ilk kez yer aldı - 5

NATO açıklamasında, müttefikler arasında koordinasyonu artırmayı amaçlayan tatbikat sayesinde müttefik uçakların Baltık hava sahasına entegrasyonunun arttığı belirtildi.

NATO'dan Baltık Denizi'nde hava tatbikatı: Finlandiya ilk kez yer aldı - 6
NATO'dan Baltık Denizi'nde hava tatbikatı: Finlandiya ilk kez yer aldı - 7
NATO'dan Baltık Denizi'nde hava tatbikatı: Finlandiya ilk kez yer aldı - 8
NATO'dan Baltık Denizi'nde hava tatbikatı: Finlandiya ilk kez yer aldı - 9
NATO'dan Baltık Denizi'nde hava tatbikatı: Finlandiya ilk kez yer aldı - 10
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