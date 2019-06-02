New York'ta Suudi Arabistan'a 'idam' protestosu
Anadolu Ajansı
Suudi Arabistan'ın, aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de yer aldığı tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı yönündeki haberlerin ardından New York'taki Suud Başkonsolosluğu önünde protesto gösterileri düzenlendi.
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1Manhattan'daki Suudi Arabistan'ın New York Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık, Suudi Arabistan'ın "idam" kararına tepki gösterdi.
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2Göstericiler ellerinde "İdamları durdurun", "Müslüman Alimleri Koruyun" ve "Cemal Kaşıkçı'yı unutmadık" yazılı dövizler taşıdı.
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Ayrıca protestoda ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a karşı "sessiz kalma" politikası da eleştirerek, bu ülkedeki zulümlere karşı gelmesi için çağrı yapıldı.
Protesto olaysız sona erdi.
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4Suudi Arabistan'ın aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de yer aldığı tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı iddia edilmişti.
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İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesinin iki hükümet kaynağı ve alimlerden birinin akrabasına dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan İslam alimi Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve dini televizyon program sunucusu Ali el-Ömeri'nin ramazan sonrasında idam edileceği ileri sürülmüştü.