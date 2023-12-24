Noel (Christmas) nedir, ne zaman kutlanır?
Dünyanın bir çok yerinde yaklaşan Noel ve yılbaşı için hazırlıklar devam ediyor. Vatandaşlar evlerinin camlarını ve balkonlarını Noel temalı renkli ışıklı dekorlarla süslüyor. Peki, Noel (Christmas) nedir, ne zaman, nasıl kutlanır?
Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.