Nostradamus'un 4 kehaneti: 2024'te bizi neler bekliyor?

2024'TE İKLİM KRİZİ

Bir başka ilgi çekici tahmin ise iklim felaketi etrafında dönüyor. Nostradamus, bugün yaşadığımız şiddetli fırtınalar, kontrol edilemeyen yangınlar ve artan sıcaklıklar gibi şiddetli hava olaylarını önceden tahmin etmiş gibi görünüyor. Kahin, kuraklaşan topraklardan ve büyük sellerden bahseden şiirler yazdı.

Ayrıca, tarımı yok eden ve hastalıklara ve açlığa yol açan tsunamilere işaret edebilecek "devasa dalgalar yoluyla çok büyük bir kıtlık" konusunda da uyarıda bulundu. Eğer öngörüleri doğruysa önümüzdeki yıllarda çok daha ciddi iklim felaketleri gerçekleşebilir.