Nostradamus'un 4 kehaneti: 2024'te bizi neler bekliyor?
Fransız astrolog ve kahin Nostradamus, ölümünden sonra bile dünyayı büyülemeye devam ediyor. 1555'te Les Propheties adıyla yayınlanan esrarengiz yazıları yüzyıllar boyunca yorumlandı ve tartışıldı. Nostradamus'un eserlerinde 2024 yılı için 4 büyük kehanet yer alıyor.
Ünlü Fransız kahin ve astrolog Nostradamus, Hiroşima'ya atılan atom bombasından Adolf Hitler'in yükselişine kadar pek çok tarihi olguyu 16. yüzyıldaki eserlerinde tahmin etti.
Şifreli şiirler halinde yazdığı eserleri, tarihsel olaylarla uyum içinde sürekli olarak yeniden yorumlanmaya açık.
Bu özelliğinden dolayı tahminlerinin "doğruluğunu" değerlendirmek için her yıl uzmanlar eserlerini dikkatle yorumlamaya devam ediyor.