Öldüren Corona virüs kabusu büyüyor (Çin'de 3 kentte 18 milyon kişiye tecrit)

Çin şu ana kadar 18 kişinin ölümüne yol açan Corona virüs'ün daha fazla yayılmasını önlemeye çalışıyor. Virüsün ilk görüldüğü 11 milyonluk Wuhan kenti ve bu kente komşu iki şehrin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilmeye çalışılıyor. Hatta virüse yakalandığından şüphelenilen hastalar özel kabinlerle taşınıyor. Virüsün çin dışında görüldüğü ülke sayısı 8'e ulaşmış durumda.

NTV Haber 23.01.2020 - 13:19





Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkaran ve ülke geneline yayılan yeni tip Corona virüsten etkilenenlerin sayısı 639'a yükseldi.

"Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, virüs Çin'de 639 vakada görüldü, vaka sayısında Vuhan'ın başkentliğini yaptığı Hubey eyaleti başı çekti. Wuhan'da ilk kez aralık ayı ortalarında ortaya çıkan virüs nedeniyle kentte yaşayanlara tecrit uygulanmaya başlandı. Yollara barikatlar kuruldu, kente giriş çıkışlar yasaklandı. Kentten uçuşlar iptal edildi.

Virüs tespit edilen hastalar özel kabinlerle hastanelere naklediliyor. Hastanelerin dışına kurulan özel çadırlarda hastalar karantinaya alınıyor. Wuhan'da virüs kapan hastaları tedavi etmek için özel bir hastane de kurulacak.

Benzer önlemler wuhan kentine komşu huanggang ve ezhou kentlerinde de alındı. Bu kentlerin de dış dünya ile bağlantısı kesildi. Huanggang kentinde tiyatrolar, internet kafeler ve diğer eğlence merkezleri de kapatıldı.

Bununla birlikte Corona virüsü, ülkenin Guangdong eyaletinde 32, başkent Pekin'de 22, Şanghay'da 16 kişide tespit edildi. Virüsün ilk ortaya çıktığı 12 Aralık'tan bugüne kadar 17 kişi hayatını kaybetti.

HUBEY'DE KARANTİNA ALANI GENİŞLİYOR Hubey'deki Vuhan, Huanggang ve Icou kentlerinde ulaşımın tamamen durdurulduğunun açıklanmasından sonra aynı uygulamanın eyalete bağlı diğer bazı ilçelerde de yapılacağı bildirildi. Ayrıca Sıçuan eyaletinden Hubey'e 135 kişilik sağlık personeli gönderileceği, ekip üyelerinin eyaletteki üniversite hastaneleri ve eyalet içindeki kentlerden seçildiği belirtildi.

Vuhan'da ulaşımın durması, kente girişlerin yasaklanmasıyla halk yiyecek stoğu yapmaya başladı. Kente uygulanan karantina önlemlerinin ne zamana kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

HAVA YOLU VE DEMİR YOLU BİLETLERİNDE ÜCRETSİZ GERİ ÖDEME Bu arada Çin'de 24 Ocak'tan itibaren Çin Sivil Havacılık İdaresi ve Çin Devlet Demiryolları, ülke genelinde hava ve demir yolu seferlerinde isteğe bağlı bilet iadesi yapabilecek.

Biletlerin iadesi durumunda geri ödeme masrafı alınmayacak.

VİRÜS ÇİN'DEN 9 ÜLKEYE SIÇRADI Salgın, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’nde birer kişide, ABD, Japonya, Güney Kore’de 1’er kişide, Tayland’da 3 kişide tespit edildikten sonra, Singapur, Vieatnam ve Suudi Arabistan'a da sıçradı.

Singapur Sağlık Bakanlığı, 20 Ocak'ta ailesiyle Singapur'a gelen Vuhan'da yaşayan 66 yaşındaki Çinli bir erkekte yeni tip Corona virüs tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, yoldayken boğazı ağrıyan, ertesi gün ateşi çıkan ve öksürmeye başlayan Çinli hastanın karantinaya alındığını duyurdu.

Hastaya yapılan testlerin bugün çıkan sonuçlarının, yeni tip koronavirüs taşıdığını ortaya koyduğu belirtildi. Çinli adamın yakın temas içinde bulunduğu kişilerin ve uçakta yakınında oturanların da izinin sürüldüğü, 37 yaşındaki oğlunun ise "şüpheli vaka" olarak müşahade altına alındığı kaydedildi.

Vietnam Sağlık Bakanlığı, dün ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Çinli bir baba ile oğlunun yeni tip Corona virüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 66 yaşındaki baba Li Ding'in, 13 Ocak'ta 28 yaşındaki oğlu Li Zichao'yu görmek Hanoi'ye geldiği, babayla oğlunun buradan Ho Chi Minh'e geçtiği belirtildi.

Babanın 17 Ocak'ta ateşlenmeye başladığı, oğlunda da benzer semptomların bundan 3 gün sonra görüldüğü kaydedildi.

Hindistan Dışişleri ve Parlamento İlişkileri Bakan Yardımcısı Vellamvelly Muraleedharan, Suudi Arabistan'da çalışan bir Hint hemşirede yeni tip Corona virüs vakası görüldüğünü bildirdi. Muraleedharan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "El Hayat Hastanesinde çalışan, çoğunluğu Kerala'dan (eyalet) 100 Hint hemşire test edildi ve bir hemşire dışında diğerlerinde koronavirüse rastlanmadı" ifadelerini kullandı.





Vellamvelly Muraleedharan, virüsten etkilenen hemşirenin Suudi Arabistan'ın Abha şehrindeki Ulusal Asir Hastanesinde tedavi gördüğünü ve iyileşme belirtileri gösterdiğini de belirtti.

Çin'in 11 milyonluk Vuhan kentinde 'da ilk kez aralık ayı ortalarında ortaya çikan virüs nedeniyle kentte yaşayanlara tecrit uygulanmaya başlandı. Virüs tespit edilen hastalar özel kabinlerle hastanelere naklediliyor.

Hastanelerin dışına kurulan özel çadırlarda hastalar karantinaya alınıyor. 25 Ocak'ta kutlanacak olan Çin yeni yılı ise uzmanları endişelendiriyor.

Bu dönemde ülkede milyonlarca kişi seyahat ediyor. Virüsün daha geniş alanlara yayılmasına neden olmasından korkuluyor.

Pek çok Çinlinin seyahatlerini iptal etmeye başladığı yönünde bilgiler de var. Şu ana kadar virüse karşı kullanılabilecek herhangi bir aşı yok.

Virüsün Vuhan'daki bir deniz ürünleri pazarından ortaya çıktığı teyit edilmiş olsa da tam olarak neden kaynaklandığı bilinmiyor.

Dünya genelinde pek çok havalimanında Çin'den gelen yolculara yönelik virüs taramalarının sıklığı artırıldı.

Dünya genelinde bazı havayolları önlem amacıyla Vuhan'a uçuşları durduruğunu ilan etti.

Dünyanın en yoğun 3'ncü havalimanı olan Dubai Uluslararası Havalimanı da Çin'den gelen uçuşlar için termal kameralarla virüs taraması yapacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Çin hükümetinin virüsle ilgili edindikleri bilgileri kendileriyle hızlı ve şeffaf bir şekilde paylaştığını duyurdu. Bu sayede dünya genelindeki vakalara tanı konulabildiği belirtildi.

ENDONEZYA'DA CORONA VİRÜS ŞÜPHESİ Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, bir iş merkezi, binada ofisi olan Çin'e ait teknoloji şirketi Huawei çalışanının ülkesinden yeni dönmesi sonrasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Corona virüs şüphesine karşı tecrit edildi.

Bina çıkışlarının bir süreliğine kontrol altına alındığını ve binadaki çalışanlara maske dağıtıldığını açıklayan yetkililer, coronavirüs nedeniyle yüksek ateş ve boğaz ağrısı yaşadığından şüphelenilen Çinli çalışanın hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Koronavirüs şüphesine karşı halktan paniğe kapılmamalarını isteyen Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto da yaptığı açıklamada, söz konusu kişiye virüsün bulaşıp bulaşmadığına ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Putranto, ülkede başlıca havalimanı ve limanlar olmak üzere 135 giriş noktasında görevli ve termal tarayıcılarla koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemlerin alındığı bilgisini de paylaştı.