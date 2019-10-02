Paris'te polisler sokağa çıktı (Çalışma koşullarını protesto)
Anadolu Ajansı
Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce polis çalışma koşullarını protesto etti.
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1Polis sendikalarının çağrısıyla Paris'in Bastille Meydanı'nda toplanan binlerce polis, Republique Meydanı'na kadar yürüdü.
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2Çalışma koşullarını protesto eden polisler, hükümetten bu konuda adım atmasını beklediklerini belirtti.
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Polisler, hükümetin emeklilik yasasında yapmayı öngördüğü değişikliklere de tepki gösterdi.
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Polis sendikası Alliance'ın Genel Sekreteri Fabien Vanhemelryck, basına yaptığı açıklamada, bu gösterinin bir başarı olduğunu belirterek, "Bu gösteri cumhurbaşkanlığına ve hükümete sert bir uyarıdır. Şimdi onlardan somut adımlar bekliyoruz." dedi.
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Gösteriye katılarak kısa süreli gerginlik yaşanmasına neden olan sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet de amacının, polisin protestoculara şiddet uyguladığını hatırlatmak olduğunu kaydetti.
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Fransa'da ocak ayından bu yana çalışma koşullarından doğan sorunlar nedeniyle 52 polisin intihar ettiği belirtiliyor.
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