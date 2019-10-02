NTV

Paris'te polisler sokağa çıktı (Çalışma koşullarını protesto)

Anadolu Ajansı

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce polis çalışma koşullarını protesto etti.

  • 1

    Polis sendikalarının çağrısıyla Paris'in Bastille Meydanı'nda toplanan binlerce polis, Republique Meydanı'na kadar yürüdü.
  • 2

    Çalışma koşullarını protesto eden polisler, hükümetten bu konuda adım atmasını beklediklerini belirtti.
  • 3

    Polisler, hükümetin emeklilik yasasında yapmayı öngördüğü değişikliklere de tepki gösterdi.

  • 4

    Polis sendikası Alliance'ın Genel Sekreteri Fabien Vanhemelryck, basına yaptığı açıklamada, bu gösterinin bir başarı olduğunu belirterek, "Bu gösteri cumhurbaşkanlığına ve hükümete sert bir uyarıdır. Şimdi onlardan somut adımlar bekliyoruz." dedi.

  • 5

    Gösteriye katılarak kısa süreli gerginlik yaşanmasına neden olan sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet de amacının, polisin protestoculara şiddet uyguladığını hatırlatmak olduğunu kaydetti. 

  • 6

    Fransa'da ocak ayından bu yana çalışma koşullarından doğan sorunlar nedeniyle 52 polisin intihar ettiği belirtiliyor.

  • 7

  • 8

  • 9

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin