Rusya 2023’e havai fişek gösterileri ve toplu kutlama yapılmadan girdi

Bunu başlatanların Rus endüstrisi, maliyesi ve ulaşımını tamamen yok olmasını beklediğini bildiren Putin, şunları söyledi:



“Bu olmadı, çünkü birlikte güvenilir stok yarattık. Bu alanda yaptıklarımız ve yapacaklarımızın hepsi en önemli alan olan ekonomide egemenliğimizi güçlendirmeye yöneliktir. Ve kendimiz için, çıkarlarımız için ve geleceğimiz için verdiğimiz mücadele, elbette ki, adil çok kutuplu bir dünya düzeni için çabalayan diğer devletler için ilham verici bir örnek teşkil ediyor.”