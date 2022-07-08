Shinzo Abe'den John F. Kennedy'ye: Dünya siyasi tarihinde liderlere yönelik suikastlar

ECEVİT VE ÖZAL'A SUİKAST GİRİŞİMLERİ

Türkiye'de de birçok siyasi lider, suikast girişimlerine maruz kaldı. Eski Başbakan Bülent Ecevit'e yönelik biri ABD'de bir Rum tarafından olmak üzere birçok suikast girişiminde bulunuldu.



Ecevit'in atlattığı suikast girişimlerinden biri de 29 Mayıs 1977'de İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşandı. Seçim çalışmaları için İzmir'de yapılacak miting hazırlığı sırasında seçim otobüsüne binmek üzere olan Ecevit'e yaklaşan biri ateş açtı ancak kurşun sıyırarak arkada bulunan bir kişiye isabet etti.