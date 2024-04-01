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Şifa Hastanesi: İsrail askeri çekildi, geride enkaz kaldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nden çekildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklama ile kuşatmanın iki haftanın ardından sonlandırıldığı onaylandı. Bölgedeki tanıklar, iki hafta süren ablukanın ardından hastanenin büyük ölçüde yandığını ve kullanılamaz hale geldiğini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü, kuşatma sırasında 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şifa Hastanesi: İsrail askeri çekildi, geride enkaz kaldı - 1

İKİ HAFTA SÜRDÜ

İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de sğalık kurumları da İsrail ablukası altında.

İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklama ile Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik kuşatmanın iki haftanın ardından sonlandırıldığını açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

Şifa Hastanesi: İsrail askeri çekildi, geride enkaz kaldı - 2

"DURUM ÇOK KÖTÜ"

İsrail askeri güçlerinin bölgeye yönelik saldırıları sonucu çok sayıda can kaybı da yaşandı.

Bölgedeki sivil savunma sözcüsü, "Durum çok kötü" açıklamasında bulundu.

Şifa Hastanesi: İsrail askeri çekildi, geride enkaz kaldı - 3

HASTANE KULLANILAMAZ HALDE

Aktarılana göre Şifa Hastanesi'ndeki 30 hasta, Gazze Şeridi'nin doğusundaki El Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

Şifa Hastanesi'nin büyük bölümünün yandığı ve kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Şifa Hastanesi: İsrail askeri çekildi, geride enkaz kaldı - 4

HASTALAR TAŞINDI

Bölgeden alınan görüntülerde, sağlık kompleksinin içindeki kömürleşmiş ve çukurlaşmış binalarla birlikte geniş çaplı bir yıkım görülüyor.

Kuşatma başladığından beri hastalar birçok kez hastane binasından taşındı.

Şifa Hastanesi: İsrail askeri çekildi, geride enkaz kaldı - 5

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Ghebreyesus, yaptığı açıklamada kuşatma sırasında hastanede bulunan 21 hastanın öldüğünü aktardı.

DSÖ Başkanı, 107 hastanın, hala hastane kompleksi içindeki yetersiz bir binada yaşadığını ve gerekli sağlık desteği, tıbbi bakım ve malzemelerden yoksun durumda olduğunu kaydetti.

Şifa Hastanesi: İsrail askeri çekildi, geride enkaz kaldı - 6

"HER AN ÖNEMLİ: DERHAL ATEŞKES!"

Açıklamaya göre hastaların 4'ü çocuk, 28'i ise kritik durumda. Birçoğunun yaraları enfeksiyon kapmış ve susuz kalmış durumda.

Her 15 kişiye yalnızca bir şişe su düşüyor. Sağlıksız koşullar ve su eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıklar hızla yayılıyor.

Ghebreyesus açıklamasını, "İsrail'i, DSÖ ve ortaklarının hastaların hayat kurtarıcı transferini gerçekleştirebilmesi için erişimi ve insani koridoru acilen kolaylaştırmaya çağırıyoruz. Tekrarlıyoruz: Her an önemli. Ateşkes!" sözleriyle tamamladı.

Şifa Hastanesi: İsrail askeri çekildi, geride enkaz kaldı - 7

"78 YILLIK TIP MİRASI SONA ERDİ"

Şifa hastanesi de dahil olmak üzere Gazze'de uzun süre çalışmış olan Norveçli doktor Dr. Mads Gilbert, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, kuşatmanın tesisi yok ettiğini söyledi.

Norveç'in Tromso kentinden konuşan Gilbert, "İsrail işgal güçleri 78 yıllık cesur tıp tarihini sona erdirdi" dedi.

Şifa Hastanesi: İsrail askeri çekildi, geride enkaz kaldı - 8

107 KRİTİK HASTANIN DURUMU BELİRSİZ

Doktor, hastanenin 1946 yılında inşa edildiğini ve Gazze'deki insanlara sağlık hizmeti sağlayan en önemli hastane olduğunu söyledi.

İki gün önce tıbbi kompleksin eski bir bölümüne nakledilen 107 kritik hastanın akıbeti ise hala belirsiz.

Şifa Hastanesi: İsrail askeri çekildi, geride enkaz kaldı - 9

İLK BASKIN KASIM AYINDA DÜZENLENDİ

İsrail güçleri, Şifa Hastanesi'ne ilk kez kasım ayında baskın düzenlemişti.

Şifa'daki en son kuşatmada, İsrail güçleri "teröristlere karşı kesin operasyonel faaliyetler" yürüttüklerini öne sürmüştü.

Şifa Hastanesi: İsrail askeri çekildi, geride enkaz kaldı - 10

SİVİL KAYIPLAR VE TUTUKLAMALAR

İsrail ordusu, saldırılar sırasında sivillerin, hastaların ve sağlık ekiplerinin tahliye edildiğini söyledi.

Ancak Şifa Hastanesi içindeki ve çevresindeki Filistinliler sivil kayıplar ve tutuklamalar olduğunu bildirdi.

Şifa Hastanesi: İsrail askeri çekildi, geride enkaz kaldı - 11

HAMAS İDDİALARI REDDEDİYOR

İsrail, Hamas üyelerinin İsrail saldırılarından kaçınmak için camilere, hastanelere ve diğer sivil mekanlara sığındığını iddia ediyor.

Hamas iddiaları defalarca reddetti ve bu bölgelere düzenlenen saldırıların sadece sivil kayıplara yol açtığını vurguladı.

Şifa Hastanesi: İsrail askeri çekildi, geride enkaz kaldı - 12
Şifa Hastanesi: İsrail askeri çekildi, geride enkaz kaldı - 13
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