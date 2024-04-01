Şifa Hastanesi: İsrail askeri çekildi, geride enkaz kaldı

"HER AN ÖNEMLİ: DERHAL ATEŞKES!"

Açıklamaya göre hastaların 4'ü çocuk, 28'i ise kritik durumda. Birçoğunun yaraları enfeksiyon kapmış ve susuz kalmış durumda.

Her 15 kişiye yalnızca bir şişe su düşüyor. Sağlıksız koşullar ve su eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıklar hızla yayılıyor.

Ghebreyesus açıklamasını, "İsrail'i, DSÖ ve ortaklarının hastaların hayat kurtarıcı transferini gerçekleştirebilmesi için erişimi ve insani koridoru acilen kolaylaştırmaya çağırıyoruz. Tekrarlıyoruz: Her an önemli. Ateşkes!" sözleriyle tamamladı.