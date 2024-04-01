Şifa Hastanesi: İsrail askeri çekildi, geride enkaz kaldı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nden çekildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklama ile kuşatmanın iki haftanın ardından sonlandırıldığı onaylandı. Bölgedeki tanıklar, iki hafta süren ablukanın ardından hastanenin büyük ölçüde yandığını ve kullanılamaz hale geldiğini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü, kuşatma sırasında 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.
İKİ HAFTA SÜRDÜ
İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de sğalık kurumları da İsrail ablukası altında.
İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklama ile Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik kuşatmanın iki haftanın ardından sonlandırıldığını açıkladı.