Sri Lanka'da 8. patlama meydana geldi: 207 ölü
Sri Lanka'da üç otel ve üç kilisede patlama meydana geldi. Patlamalar nedeniyle 207 kişi hayatını kaybederken, 469 kişi de yaralandı. Saldırıda ölenlerin ikisinin Türk vatandaşı olduğu bildirildi. Sri Lanka polisi ülkede yeni bir patlamanın daha yaşandığını söyledi. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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1Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da peş peşe patlamalar yaşandı. Üç otel ve üç kilisede eş zamanlı patlamaların gerçekleştiği bildirildi.
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Polis saatler sonra hayvanat bahçesi yakınında bir patlamanın daha meydana geldiğini bildirmiş patlamaların sayısı 7'ye yükselmişti.
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Yedinci patlamanın ardından bir patlama daha meydana geldi.
Böylece ülkede yaşanan patlama sayısı sekize yükselmiş oldu.
Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öte yandan sosyal medya platformlarına erişim durduruldu.
Terör saldırılarıyla bağlantılı olarak 7 şüpheli gözaltına alındı.
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Patlamalar nedenilye 207 kişi ölürken 469 kişi de yaralandı.
Saldırıda ölenlerin ikisinin Türk vatandaşı olduğu bildirildi.
Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka’daki hain saldırılarda vatandaşlarımız Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş’u maalesef kaybettik" ifadesini kullandı.
Ölü sayısının artacağı belirtiliyor.
Sri Lanka basınında ölen ve yaralananlar arasında turistlerin olabileceği belirtildi. BBC'nin, hastane kaynaklarına dayandırılan haberinde de ölenlerden 27'sinin yabancı uyruklu kişiler olduğu bildirildi.
Sri Lanka polisi patlamaların intihar saldırısı olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.
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Yerel medya patlamalarn Kochchikade, Katana ve Batticaloa’daki kiliselerde ve de Colombo'daki otellerde meydana geldiğini duyurdu.
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İlk patlamalar kiliselerde oldu ardından otellerde meydana geldi. Kiliselerin ardından Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.
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7Yaralı sayısının fazla olması nedeniyle ülkede kan bağışı çağrısı yapıldı.
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8Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, patlamalar nedeniyle şoke olduğunu belirterek, sükunet çağrısında bulundu.
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, korkakça saldırıları güçlü biçimde kınadığını belirterek, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.
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9Maliye Bakanı Mangala Samaraweera da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.
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10Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saldırıya ilişkin, "Kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum" açıklamasını yaptı.
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11Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka’daki hain saldırılarda vatandaşlarımız Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş’u maalesef kaybettik." ifadesini kullandı.
Yaşamını yitiren Türk vatandaşlarına Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Çavuşoğlu, "Aileleriyle temas halindeyiz, cenazelerin ülkemize süratle getirilmesini sağlayacağız" bilgisini verdi.
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