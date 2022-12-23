Strep A kızıl hastalığına yakalananların sayısını da arttırdı: Kızıl hastalığı nedir, belirtileri neler?

İngiltere'de 2017-18 yıllarında Strep A enfeksiyonları nedeniyle 10 yaşın altında dört çocuk hayatını kaybetmişti. 2022 eylül ayında yeni vakalar ortaya çıkmaya başladı. Tipik belirtisi boğaz enfeksiyonu olan bakteri, başka pek çok klinik tabloya da neden olabiliyor. İnvaziv streptokok enfeksiyonları ya da nekrotizan fasiit gibi hastalıklara yol açabilen Strep A, Türkçeye kızıl olarak geçen ya da İngizcede “scarlet fever” diye bilinen hastalığın da etkeni.