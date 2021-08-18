Taliban'ın ardından Kabil’de hayat: Kadınlar sokaklardan silindi

Afganistan'ın başkenti Kabil’in kalabalık caddelerinde Taliban sonrası neredeyse hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyor. Esnaf rengarenk mallarını düzenliyor ve polis trafiği yönlendirirken insanlar aceleyle koşuşturuyor. Ancak sokaklarda neredeyse hiç kadın yok. Taliban Pazar günü Afgan başkentini ele geçirdiğinden beri, kadınlar büyük ölçüde geride kaldı. Taliban defalarca kadın haklarının onların yönetimi altında korunacağını söyledi ancak birçok Afgan kadın her an özgürlüklerinin ve hayatlarının elinden alınabileceği endişesiyle yaşıyor.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 18.08.2021 - 10:35 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 11:07

Taliban'ın ardından Kabil’de hayat: Kadınlar sokaklardan silindi - 1

CNN’inin haberine göre, Kabil’de birkaç gün öncesine kıyasla artık çok daha az kadın sokağa çıkıyor. 

Taliban'ın ardından Kabil’de hayat: Kadınlar sokaklardan silindi - 2

KADINLAR SÜREKLİ ENDİŞEYLE YAŞIYOR

Dış dünyaya çıkabilenler ise genellikle yüzlerini peçe ile kapatıyor. Son on yılı kariyerlerini inşa ederek geçiren eğitimli, korkusuz kadınların çoğu, umutsuzca bir çıkış yolu arıyor ve Taliban tarafından hedef alınabileceklerinden endişe ediyor.

Taliban'ın ardından Kabil’de hayat: Kadınlar sokaklardan silindi - 3

Muhabirlere konuşan bir kadın, "Geleceğimi düşünüyorum, beni öldürürlerse kızlarıma ne olacak. İki kızım annesiz kalacak" diyerek endişesini dile getirdi. 

Taliban'ın ardından Kabil’de hayat: Kadınlar sokaklardan silindi - 4

Bununla birlikte, güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan kadının bir dizi uluslararası STK'da çalıştığı belirtidi.. Kadın, günlerini umutsuzca yardım için onlara yalvararak geçirdiğini, ancak hiçbirinin yanıt vermediğini söyledi.

Taliban'ın ardından Kabil’de hayat: Kadınlar sokaklardan silindi - 5

Kadın "Uluslararası organizasyonlar ile 10 yıldan fazla çalışma deneyimine sahip olmak kolay değil ve hiçbiri bana yardımcı olmadı" dedi.

Taliban'ın ardından Kabil’de hayat: Kadınlar sokaklardan silindi - 6

KORKU HER ŞEYİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Diğer taraftan, Taliban'ın başkenti devralması ile Kabil’İn merkezindeki bir giyim mağazası işlerinin arttığını ve çok fazla burka satmaya başladığını söyledi. Burka, gözlerin üzerinde bir file panel ile vücudu baştan ayağa kaplayan bir kıyafete deniliyor. Taliban 1990'larda Afganistan'da en son hüküm sürdüğünde kadınlar için zorunlu kıyafetti.

Taliban'ın ardından Kabil’de hayat: Kadınlar sokaklardan silindi - 7

BURKA SATIŞLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Burkalar son yirmi yılda Kabil'de çok daha az yaygın bir görüntü haline geldi ancak Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından satışlarda bir artışa yol açtı. 

Taliban'ın ardından Kabil’de hayat: Kadınlar sokaklardan silindi - 8

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Afganistan'da yönetimi ele geçirmeleri sonrasında bir televizyon kanalına konuk oldu. Shaheen konuşmasında, kadınların burka giyme zorunluluğunun olmayacağını ancak başörtüsünün zorunlu olacağını söyledi.

Taliban'ın ardından Kabil’de hayat: Kadınlar sokaklardan silindi - 9

Ancak, dükkan sahibi, çoğu erkek olan müşterilerinin korktuklarını ve eşleri, kızları ve hayatlarındaki diğer kadınlar için burka satın aldıklarını çünkü bundan böyle burka giymenin kendilerini güvende tutmanın tek yolu olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Taliban'ın ardından Kabil’de hayat: Kadınlar sokaklardan silindi - 10

Görgü tanıklarına göre, artık Kabil'deki hayatın gergin gerçeği bu. Şimdilik Taliban, hükümet çalışanlarına işe geri dönmelerini söyleyerek hayatın normal şekilde devam etmesi gerektiğinde ısrar ediyor.

Taliban'ın ardından Kabil’de hayat: Kadınlar sokaklardan silindi - 11

Grubun liderleri, Afgan vatandaşlarının "malı, onuru ve hayatı" için herhangi bir tehlike olmadığı konusunda ısrar ediyor ve savaşçılarına insanların evlerine girmemelerini veya arabalarına el koymamaları çağrısında bulundu.

Taliban'ın ardından Kabil’de hayat: Kadınlar sokaklardan silindi - 12

HAYATIN HER AN DEĞİŞEBİLECEĞİ KORKUSU HAKİM

Ancak vaatler tek başına insanların endişelerini yatıştırmak için yeterli değil. Kabil şehir merkezinde devriye gezen ağır silahlı Taliban savaşçıları, henüz insanların yaşamlarına katı kurallar dayatmıyor olabilir ancak bunun her an değişebileceği korkusu her şeyin önüne geçiyor.
Taliban'ın ardından Kabil’de hayat: Kadınlar sokaklardan silindi - 13

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