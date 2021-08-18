Taliban'ın ardından Kabil’de hayat: Kadınlar sokaklardan silindi

ntv.com.tr - AFP - Reuters 18.08.2021 - 10:35 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 11:07
CNN’inin haberine göre, Kabil’de birkaç gün öncesine kıyasla artık çok daha az kadın sokağa çıkıyor.
Dış dünyaya çıkabilenler ise genellikle yüzlerini peçe ile kapatıyor. Son on yılı kariyerlerini inşa ederek geçiren eğitimli, korkusuz kadınların çoğu, umutsuzca bir çıkış yolu arıyor ve Taliban tarafından hedef alınabileceklerinden endişe ediyor.
Muhabirlere konuşan bir kadın, "Geleceğimi düşünüyorum, beni öldürürlerse kızlarıma ne olacak. İki kızım annesiz kalacak" diyerek endişesini dile getirdi.
Bununla birlikte, güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan kadının bir dizi uluslararası STK'da çalıştığı belirtidi.. Kadın, günlerini umutsuzca yardım için onlara yalvararak geçirdiğini, ancak hiçbirinin yanıt vermediğini söyledi.
Kadın "Uluslararası organizasyonlar ile 10 yıldan fazla çalışma deneyimine sahip olmak kolay değil ve hiçbiri bana yardımcı olmadı" dedi.
Diğer taraftan, Taliban'ın başkenti devralması ile Kabil’İn merkezindeki bir giyim mağazası işlerinin arttığını ve çok fazla burka satmaya başladığını söyledi. Burka, gözlerin üzerinde bir file panel ile vücudu baştan ayağa kaplayan bir kıyafete deniliyor. Taliban 1990'larda Afganistan'da en son hüküm sürdüğünde kadınlar için zorunlu kıyafetti.
Burkalar son yirmi yılda Kabil'de çok daha az yaygın bir görüntü haline geldi ancak Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından satışlarda bir artışa yol açtı.
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Afganistan'da yönetimi ele geçirmeleri sonrasında bir televizyon kanalına konuk oldu. Shaheen konuşmasında, kadınların burka giyme zorunluluğunun olmayacağını ancak başörtüsünün zorunlu olacağını söyledi.
Ancak, dükkan sahibi, çoğu erkek olan müşterilerinin korktuklarını ve eşleri, kızları ve hayatlarındaki diğer kadınlar için burka satın aldıklarını çünkü bundan böyle burka giymenin kendilerini güvende tutmanın tek yolu olabileceğini düşündüklerini söyledi.
Görgü tanıklarına göre, artık Kabil'deki hayatın gergin gerçeği bu. Şimdilik Taliban, hükümet çalışanlarına işe geri dönmelerini söyleyerek hayatın normal şekilde devam etmesi gerektiğinde ısrar ediyor.
Grubun liderleri, Afgan vatandaşlarının "malı, onuru ve hayatı" için herhangi bir tehlike olmadığı konusunda ısrar ediyor ve savaşçılarına insanların evlerine girmemelerini veya arabalarına el koymamaları çağrısında bulundu.