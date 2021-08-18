Taliban'ın ardından Kabil’de hayat: Kadınlar sokaklardan silindi

KORKU HER ŞEYİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Diğer taraftan, Taliban'ın başkenti devralması ile Kabil’İn merkezindeki bir giyim mağazası işlerinin arttığını ve çok fazla burka satmaya başladığını söyledi. Burka, gözlerin üzerinde bir file panel ile vücudu baştan ayağa kaplayan bir kıyafete deniliyor. Taliban 1990'larda Afganistan'da en son hüküm sürdüğünde kadınlar için zorunlu kıyafetti.