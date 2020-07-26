Tayvan'da işlettikleri çamaşırhanede unutulan kıyafetlerle poz veren çift fenomen oldu

Tayvan’ın merkezinde bulunan Wansho Çamaşırhanesi’nde müşterilerin kıyafetleri yıkanıyor, ütüleniyor ve temizleniyor. Bu çamaşırhanede unutulan kıyafetler ise sosyal medyada yayınlanıyor. İşletmenin sahipleri Chang Wan-ji (83) ve Hsu Sho-er (84), müşterilerin dükkanda unuttukları kıyafetleri giyip, fotoğraf çektirmeye başladı. Fotoğraflar, sosyal medya hesaplarından yayınlamaya başlayınca yaşlı çift, dünyaca tanınan sosyal medya fenomenine dönüştü.

DHA 26.07.2020 - 06:29

Tayvan'da işlettikleri çamaşırhanede unutulan kıyafetlerle poz veren çift fenomen oldu - 1

Yaşlı çiftin 31 yaşındaki torunları Reef Chang, koronavirüs salgını sebebiyle işleri durma noktasına gelen dedesi ve ninesine müşterilerin unuttuğu yüzlerce kıyafeti değerlendirmelerini söyledi.

Tayvan'da işlettikleri çamaşırhanede unutulan kıyafetlerle poz veren çift fenomen oldu - 2

SALGIN NEDENİYLE İŞLERİ KÖTÜYE GİDİYORDU

Chang, yaşlı çifte bu kıyafetleri giydirerek onların fotoğraflarını çekmeye başladı. Sosyal medyada açılan hesaptan fotoğrafların yayınlanmasıyla, yaşlı çift fenomene dönüştü.

Tayvan'da işlettikleri çamaşırhanede unutulan kıyafetlerle poz veren çift fenomen oldu - 3

Reef Chang yaptığı açıklamada, “Yapacak hiçbir şeyleri yoktu, ne kadar sıkıldıklarını gördüm ve hayatlarını aydınlatmak istedim. Çok fazla yabancının büyükanne ve büyükbabamla ilgileneceği konusunda hiçbir fikrim yoktu” dedi.

Tayvan'da işlettikleri çamaşırhanede unutulan kıyafetlerle poz veren çift fenomen oldu - 4
Chang, dedesi ve ninesinin doğuştan model olduğunu, fotoğraflarını çekmeye başlayınca ortaya çıkan görsellerin kendisini şaşırttığını da ifade etti.
Tayvan'da işlettikleri çamaşırhanede unutulan kıyafetlerle poz veren çift fenomen oldu - 5

230 BİN TAKİPÇİLERİ VAR

Fotoğrafların, 27 Haziran’da açılan sosyal medya hesabından yayınlanmaya başlanmasından sonra kısa sürede takipçi sayısı 230 bine ulaştı.

Tayvan'da işlettikleri çamaşırhanede unutulan kıyafetlerle poz veren çift fenomen oldu - 6
Büyükanne  Hsu Sho-er,, torununun çok yaratıcı olduğunu ve onun yaratıcılığının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Tayvan'da işlettikleri çamaşırhanede unutulan kıyafetlerle poz veren çift fenomen oldu - 7

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER