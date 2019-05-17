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Venezuela elçiliği polis müdahalesiyle el değiştirdi

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Venezuela'nın Washington Büyükelçiliği'nde haftalardır süren protesto eylemi, polisin müdahalesiyle sona erdi. Elçilik binasında kalan dört protestocu gözaltına alındı.

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    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun destekçileri, elçilik binasını, Amerikan yönetiminin devlet başkanı olarak tanıdığı Juan Guaido'nun atadığı büyükelçiye teslim etmemek için haftalarca direndi.
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    Kendilerini "Code Pink", türkçesiyle "Pembe Kod" olarak adlandıran 30 kişilik grup, bir aydan uzun süredir elçilik binasından ayrılmayarak protesto gösterisi yapıyordu.
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    Protestocuların sayısı günden güne azaldı. Geçen hafta binanın elektriği de kesildi.
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    Guaido'nun atadığı büyükelçinin talebi üzerine polis elçiliğe baskın yaptı.
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    Binada kalan dört gösterici gözaltına alındı.
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    Guaido'nun temsilcisi Carlos Vecchio, Amerikan toprakları üzerinde Venezuela'ya ait, biri New York'ta diğer beşi Washington'da olmak üzere altı binanın da, kendi ekibinin kontrolünde olduğunu söyledi.
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