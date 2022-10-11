Venezuela'daki heyelanda ölenlerin sayısı 36'ya çıktı

LA NİNA FENOMENİ

Isınmaya neden olan El Nino'nun aksine, Pasifik'te okyanus yüzey sıcaklıklarının soğuması anlamına gelen La Nina fenomeninin yıl sonuna kadar devam edeceği belirtiliyor. Son 3 yıldır yaşanan La Nina koşulları sıcaklık ve yağışları etkileyerek dünyanın çeşitli bölgelerinde kuraklık ve sel felaketlerine neden oluyor.

Üst üste 3 yıl boyunca La Nina yaşanması bu yüzyılda ilk kez görülen bir durum.