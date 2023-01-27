Yapay zeka gelecek yüzyılda insanlığın sonunu getirebilir: Oxford Üniversitesi'nden uyarı

İngiltere’de milletvekilleri, gelişmiş yapay zekanın bir gün "herkesi öldürebileceğini" ve bunu durdurmak için insanlığın yapabileceği hiçbir şeyin olmayacağı konusunda uyarıldı. Araştırmacılar yapay zekanın yüzyılın sonuna kadar insanlardan daha zeki hale geleceğini belirterek, ülkelerin bu teknolojik silahlara sahip olmak için birbiriyle yarıştığını söyledi.

Yapay zeka gelecek yüzyılda insanlığın sonunu getirebilir: Oxford Üniversitesi'nden uyarı - 1

Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar, yapay zeka sonunda insanlardan daha zeki hale geldiğinde, muhtemelen insanlığın soyu tükenen bir kuş türü olan dodoya yaptığı kadar büyük bir tehdit oluşturacağını söyledi.

Yapay zeka gelecek yüzyılda insanlığın sonunu getirebilir: Oxford Üniversitesi'nden uyarı - 2

Bilim insanları, İngiliz Bilim ve Teknoloji Seçim Komitesi'ne, insanüstü yapay zeka olarak bilinen bu aşamaya ulaşmanın yüzyılın sonuna kadar başarılabileceğini belirtti.

Yapay zeka gelecek yüzyılda insanlığın sonunu getirebilir: Oxford Üniversitesi'nden uyarı - 3

"GERÇEK BİR SİLAHLANMA YARIŞI VAR"

Makine öğrenimi profesörü Michael Osborne, ulus devletler ve teknoloji firmaları arasında "gerçek bir silahlanma yarışı" olduğu  uyarısında bulunarak, teknoloji firmalarının "tüm insan ırkını ortadan kaldırma" ile sonuçlanabilecek kontrolden çıkmış sistemler oluşturmasını durdurmak için küresel bir düzenleme çağrısında bulundu. 

Yapay zeka gelecek yüzyılda insanlığın sonunu getirebilir: Oxford Üniversitesi'nden uyarı - 4

Diğer taraftan, Oxford Üniversitesi araştırmacıları, yapay zeka teknolojisinin ortaya koyduğu risklere ve bunun etik ve sorumlu bir şekilde nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir hükümet soruşturmasının parçası olarak dinlendi.

Yapay zeka gelecek yüzyılda insanlığın sonunu getirebilir: Oxford Üniversitesi'nden uyarı - 5

Doktora öğrencisi Michael Cohen, yapay zekanın ne kadar ilerleyebileceğinin sınırı olmadığına dair sert bir uyarıda bulunarak, “Kötü  senaryonun gerçekçi olduğunu düşünüyorum çünkü yapay zeka, insanları özel yapan şeylerin yerini almaya çalışıyor. 

Yapay zeka gelecek yüzyılda insanlığın sonunu getirebilir: Oxford Üniversitesi'nden uyarı - 6

Yapay zeka bunu yapabilirse, diğer türler için oluşturduğumuz kadar bizim için de risk oluşturacaktır, Dodo buna bir örnektir.” diye konuştu. 

Yapay zeka gelecek yüzyılda insanlığın sonunu getirebilir: Oxford Üniversitesi'nden uyarı - 7

İNSANLIK DODO’YU NASIL YOK ETTİ?

Mauritius adasına özgü uçamayan bir kuş olan dodo, insanlar tarafından avlanma ve yerli olmayan hayvanların adaya getirilmesi de dahil olmak üzere onlarca faktör tarafından yok olmaya sürüklendi.

Yapay zeka gelecek yüzyılda insanlığın sonunu getirebilir: Oxford Üniversitesi'nden uyarı - 8

Dodo, insanların gelişinden önce hiçbir doğal avcıya sahip değildi ve bu nedenle onlardan korkmuyordu. Bu nedenle bu kuşlar, kolayca avlandılar ve yumurtaları alındı, bu da türlerin yok olmasına yol açtı.

Yapay zeka gelecek yüzyılda insanlığın sonunu getirebilir: Oxford Üniversitesi'nden uyarı - 9

Bir dodonun en son kaydedilen görüşü 1681'deydi ve türün 17. yüzyılın sonlarında neslinin tükendiği ilan edildi.

Yapay zeka gelecek yüzyılda insanlığın sonunu getirebilir: Oxford Üniversitesi'nden uyarı - 10
Yapay zeka gelecek yüzyılda insanlığın sonunu getirebilir: Oxford Üniversitesi'nden uyarı - 11

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