Yeni Zelanda'daki katliamcı saldırıdan önce manifesto yayınlamış (Katliamcı Brenton Tarrant kimdir?)
AP
Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Brenton Tarrant isimli saldırganın, sosyal medyadan saldırı anını canlı olarak yayınladığı ortaya çıkarken, saldırıda 5 silah kullanıldığı da görülüyor.
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74 SAYFALIK MANİFESTOYeni Zelanda'da camiye saldırıyı gerçekleştiren saldırganın, kendi YouTube sayfasından 74 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı.
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SALDIRGANIN İSMİ BRENTON TARRANT
Saldırganlardan biri, İskoç bir aileden gelen, Avustralya'da doğan 28 yaşındaki Brenton Tarrant.
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KATLİAMA MÜZİK DİNLEYEREK GİTMİŞ
5 yarı otomatik silahla birlikte yolculuk yapan saldırgan, bir yandan da müzik dinlerken görülüyor.
Saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde yorumlar da yapılıyor.
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Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.
Silahların üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimleri yer alıyor.
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Saldırıyı 2 yıl önce planlayan Tarrant'ın, katliam öncesinde Twitter hesabından bir manifesto yayınlamış.
Tarrant, manifestosunda 2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Breivik'ten ilham aldığını yazmış.
Katliamcı, manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor.
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"Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş:
"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında."
Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz.
Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"
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Saldırıda 40'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
İki camideki katliam, Yeni Zelanda tarihinin en kanlı saldırıları oldu.
Ülkede 1990 yılında Aramoana kentindeki saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti.
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BRENTON TARRANT'IN TWITTER HESABI
Twitter, katliamın ardından saldırgan Brenton Tarrant'ın hesabını askıya aldı.