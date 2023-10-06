Yunanistan'da alarm: Tahtakurusu ülkeyi istila ediyor

Yunanistan'da özellikle yaz aylarında artış gösteren tahtakurusu tehdidi giderek artıyor. Yetkililer, tahtakuruları nedeniyle alarm durumuna geçtiklerini belirterek, böceklerin otel, kamp ve apartman dairelerinde görüldüklerini açıkladı.

Yunanistan'da alarm: Tahtakurusu ülkeyi istila ediyor - 1

Yunanistan Tahtakurusu İlaçlama Şirketleri Birliği (SEAME) Başkanı Yorgos Lambru, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye yaptığı açıklamada, ülke genelinde özellikle turistik bölgelerde sıkça görülen tahtakuruları nedeniyle "alarm durumuna" geçildiğini belirtti.

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Yunanistan'da alarm: Tahtakurusu ülkeyi istila ediyor - 2

Tahtakurularının bagaj ve toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla yayılabileceğine dikkati çeken Lambru, böceklerin otel, kamp ve apartman dairelerinde görüldüklerini bildirdi.

Yunanistan'da alarm: Tahtakurusu ülkeyi istila ediyor - 3

Lambru, özellikle yaz aylarında artış gösteren tahtakurusu tehdidinin giderek arttığına işaret ederek, halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi için ilaç kullanımında dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Yunanistan'da alarm: Tahtakurusu ülkeyi istila ediyor - 4

2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da da hemen her yerde karşılaşılan "tahtakurusu istilası"na ilişkin endişeler artmış, böcek okullarda da görülmüştü.

Yunanistan'da alarm: Tahtakurusu ülkeyi istila ediyor - 5
Yunanistan'da alarm: Tahtakurusu ülkeyi istila ediyor - 6

TAHTA KURUSU NEDİR? İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ NELERDİR?

Tahta kurusu, insanların yaşadığı çevrede bulunan ve evlerde sıkça rastlanan bir böcek türüdür. İşte tahta kurusu hakkında bilmeniz gereken bazı temel bilgiler:

Yunanistan'da alarm: Tahtakurusu ülkeyi istila ediyor - 7

Adı: Tahta kurusu (Latince: Cimex lectularius), insanların ve diğer memelilerin kanını emen paraziter bir böcek türüdür.

Fiziksel Özellikler: Yetişkin tahta kurusu yaklaşık olarak elma tohumu büyüklüğündedir. Rengi genellikle kahverengi veya koyu kahverengi olabilir. Yataklarda, koltuklarda, perdelerde ve diğer mobilyalarda saklanma eğilimindedirler.

Yunanistan'da alarm: Tahtakurusu ülkeyi istila ediyor - 8

Beslenme: Tahtakurusu, kan emerek beslenen bir böcektir. İnsanlar ve diğer memelilerin kanını emerler. İnsanlarda gece boyunca uyurken, yataklarda, koltuklarda ve diğer yerlerde gizlenirler ve konakçılarının kanını emerler.

İnsan Sağlığına Zararları: Tahtakurusu ısırıkları genellikle kaşıntılı ve rahatsız edici olabilir. Bazı insanlar bu ısırıklara alerjik reaksiyonlar gösterebilir ve bu da ciltte şişmeye veya enfeksiyona yol açabilir. Ancak tahtakurusu ısırıkları genellikle sağlık için ciddi bir tehdit oluşturmaz.

Yunanistan'da alarm: Tahtakurusu ülkeyi istila ediyor - 9

Tahtakurusu infestasyonları: Tahtakurusu, evlerde veya otellerde istenmeyen bir şekilde bulunabilir ve bu, tahtakurusu infestasyonu olarak adlandırılır. Bu infestasyonlar, yatak odalarında, yorganlarda, yastıklarda ve mobilyalarda bulunan tahtakuruları tarafından tetiklenebilir. İnfestasyonların kontrol edilmesi zordur ve profesyonel böcek ilaçlama hizmetlerine ihtiyaç duyabilir.

Yunanistan'da alarm: Tahtakurusu ülkeyi istila ediyor - 10

Tahtakurularından korunmanın en iyi yolu, seyahat ederken otel odalarında ve konaklama yerlerinde dikkatli olmak, kullanılmış mobilyaları dikkatlice kontrol etmek ve tahtakurularını evinize taşımanın önüne geçmektir.

Yunanistan'da alarm: Tahtakurusu ülkeyi istila ediyor - 11

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Yunanistan'da alarm: Tahtakurusu ülkeyi istila ediyor - 12
Yunanistan'da alarm: Tahtakurusu ülkeyi istila ediyor - 13
Yunanistan'da alarm: Tahtakurusu ülkeyi istila ediyor - 14
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