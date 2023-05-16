KPSS başvuru kılavuzu 2023: KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi başvuruları başladı, nasıl yapılır? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

2023 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023 KPSS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvuru ücreti de netlik kazandı. Buna göre;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

DEPREM BÖLGESİ KARARI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS’de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti alınmayacağını açıkladı.