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Yonca Evcimik yavru fili evlat edindi

Şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, Kenya gezisinde sevdiği ve adı Musiara olan yavru bir fili evlat edindi.

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    Afrika gezisine çıkan Yonca Evcimik gergedan, fil ve zürafaları besleyerek kabileleri ziyaret etti.
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    55 yaşındaki Evcimik Kenya'da bulunduğu sırada Musiara adlı yavru bir fili evlat edinmeye karar verdi.
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    Yavru fili 'Oğlum' diyerek seven Evcimik sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle beğenileri topladı.
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    Evcimik, evlat edindiği Musiara adlı yavru filin bakım masraflarını üstlendi.
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    Ünlü şarkıcı Kenya'dan paylaştığı bir fotoğrafa, "Kendimi kabile reisi gibi hissettiğim anlar" notunu düştü.
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    Evcimik ayrıca 1962 yılında hayatını kaybeden Out of Africa kitabı yazarı Karen Blixen'in evini de gezdi.
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