Çöp Adam’da aile saadetine Peri baskını! ‘Tamer çok pişman olacak’

BERRİN BOŞANMAYI KABUL ETTİ

Ertesi sabah Berrin ile konuşan Tamer, ona boşanmak istediğini söyledi. Bunu sorun çıkarmadan kabul eden Berrin, her şeyi çok çabuk unuttuğunu söyleyerek eşini odadan kovdu.

O sırada Peri’nin odasına kahvaltı gittiğini gören Ahu, çılgına döndü. Berrin’e Peri’nin gitmediğini söyleyen Ahu, onu da alıp olay çıkarttı. Tamer ile Selim, kadınları yatıştırmaya çalışırken; Peri de altta kalmadı. Ahu ile Peri’nin sakinleşmeyeceğini anlayan Tamer, sevdiği kadını alıp evden çıktı.