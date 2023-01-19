Çöp Adam’da aile saadetine Peri baskını! ‘Tamer çok pişman olacak’

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Star TV dizisi Çöp Adam yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 18 Ocak Çarşamba akşamı 8. bölümü yayınlanan diziye; Tamer’in sürpriz evlilik kararı sonrası Berrin yalıyı terk ederken, Peri’nin bir dakika bile ondan ayrı kalmak istememesi damga vurdu.
Çöp Adam son bölümde; Tamer’in kendisine evlenme teklif etmesiyle çok mutlu olan Peri, bir daha ortadan kaybolmayacağına dair söz verdi. Tamer, bundan sonra ne yapacaklarını soran Peri’ye en kısa sürede boşanıp evleneceklerini söyledi.
Ertesi sabah Berrin ile konuşan Tamer, ona boşanmak istediğini söyledi. Bunu sorun çıkarmadan kabul eden Berrin, her şeyi çok çabuk unuttuğunu söyleyerek eşini odadan kovdu.
O sırada Peri’nin odasına kahvaltı gittiğini gören Ahu, çılgına döndü. Berrin’e Peri’nin gitmediğini söyleyen Ahu, onu da alıp olay çıkarttı. Tamer ile Selim, kadınları yatıştırmaya çalışırken; Peri de altta kalmadı. Ahu ile Peri’nin sakinleşmeyeceğini anlayan Tamer, sevdiği kadını alıp evden çıktı.
Tamer, Berrin’i üzdüğü için kendine kızarken, Peri de onun bu hallerine bozuldu. Berrin’in kızının annesi olarak hep hayatında kalacağını ifade eden Tamer, babalığından vazgeçmeyeceğini söyledi.
Peri de “Sana bir şeyden vazgeç demiyorum. Bizden vazgeçme yeter” dedi. Ardından da Tamer’e olan duygularının çok yoğun olduğunu ifade etti.
Tamer ve Peri, sonrasında Seko’ya nikah şahidi olup olmayacağını sormak için şirkete gitti. Bunu düşüneceğini söyleyen Seko, Peri’nin ısrarı sonrası onlarla alışverişe çıktı. Alışveriş sırasında Meryem’e de bir hediye alan Peri, yalıya gittiğinde ona hediyesini verdi.
Meryem buna tepki gösterip onlara mutlu olamayacağını söylerken Peri de “Anladım kötü günündesin. Ama bir daha affetmem” sözleriyle çıkıştı.
Mutfağa gidip Seko ve Tamer’in istediğ gibi karnıyarık, pilav ve cacık hazırlayan Peri, bahçede sipariş ettiği yemeği alan Meryem’i görünce sağlıklı şeyler yemesini öğütledi. Böylece daha az kilolu olacağını söyleyince Meryem de çok kızdı.
O sırada mutfağa gidip Yavuz’un annesine teşekkür eden Meryem, ona aldığı eşarbı verdi. Nesrin buna çok sevinip Meryem’e sarıldı. Ne yemek olduğunu soran Meryem, Peri’nin karnıyarık pişirdiğini öğrenince fırındaki yemeğe tuz döküp, ısıyı arttırdı.
Kardeşi Berrin’i tazminat alması için dolduran Ahu ise Damla için bunu yapmasını söyledi. Kızını düşünen Berrin de Damla’nın ateşlendiğini söyleyerek onu çağırdı. Seko ile birlikte koşarak otele giden Tamer, Berrin’in boşanma şartlarıyla ilgili konuşmak istediğini duyunca şaşırdı.
Ahu isteklerini Seko ve Tamer’e bildirirken, Seko bunun kabul edelecek bir anlaşma olmadığını belirtti. Tamer bir önemi olmadığını kabul ettiğini söylerken, Seko karşı çıkınca düşünmek istedi. Tam o anda arayan Peri, yemeğini birinin yaktığını söyledi. Bunu sonra konuşacaklarını belirten Tamer ise telefonu kapattı. Tüm yaşananlardan etkilenen Damla ise ağlayarak kendini banyoya kilitledi.
Babasına artık onu sevmediğini ve bıraktığını söyleyen Damla, ikisini de sevmediğini ifade etti. Kızını kapıyı açması için ikna etmek isteyen Tamer, dünyada en çok onu sevdiğini anlattı. Kızını asla bırakmayacağını söyleyen Tamer, babaların da hata yapabileceğini ve sadece Berrin’le birbirlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Babasına inanan Damla, kapıyı açıp ona sarıldı.
Babasının “Ne zaman istersen, annen, sen ve ben birlikte vakit geçireceğiz” sözünü hatırlatan Damla, ailece yemek yiyebileceklerini söyledi. O an kendisini arayan Peri’ye kızı ile yemek yiyeceğini söyleyen Tamer, eve geç döneceğini ifade etti. Bu durumu kabullenemeyen Peri ise soluğu otelde aldı.
Tam o sırada düşen telefonu almak için kafa kafaya çarpışan Berrin ile Tamer’den Berrin eşine başının acıyıp acımadığını sordu. Bu ana şahit olan Peri ise Berrin’e “Bırak” diyerek Tamer’e seslendi.
Öte yandan Meryem bahçede Yavuz’u ararken; yalıya giden Dicle, Bülent’in kızı olduğunu söyledi. Annesi Dudu’nun çok hasta olduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Dicle, Bülent ile görüşmek istese de Meryem izin vermedi.
Tamer ile Berrin’in boşanması ve Peri’nin Tamer’e olan düşkünlüğüne sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
“Tamer bir çırpıda ailesinde vazgeçti”
“Peri’nin gözü kimseyi görmez bu saatten sonra”
“Tamer’in işi zor”
“Peri hasta mı bilinçli mi yapıyor?”
“Tamer hayatında hangi kadın varsa ikinci plana atıyor”
“Yalnız Peri ortalığı yıkacak gibi duruyor”
“Bence Peri tehlikeli, bunlar daha Tamer’in iyi günleri”
“Tamer, Peri’ye kızıp yeniden mahzene kapatmasın”
“Bu hikayenin sonunda Tamer çok pişman olacak”
“Sanırım eşini ve kardeşini Peri kendi öldürdü”