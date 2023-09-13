Hikayesi merak uyandırdı: Çöp Adam ilk sezona damga vuran olaylar

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan ve Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Çöp Adam'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Bu akşam 26’ncı bölümü yayınlanacak olan dizinin ilk sezonu çok konuşuldu. Gerek hikayesi gerek oyunculuklarıyla çok beğenilen "Çöp Adam" her bölümüyle sosyal medyada da gündem oldu. İşte dizinin ilk sezonuna damga vuran olaylar...

Hikayesi merak uyandırdı: Çöp Adam ilk sezona damga vuran olaylar - 1

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Star TV dizisi Çöp Adam; 25 bölümlük ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölümleri de büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte dizinin ilk sezonuna damga vuran olaylar...

N-LIFE HABERLERİ

Hikayesi merak uyandırdı: Çöp Adam ilk sezona damga vuran olaylar - 2

TAMER'İN PERİ'Yİ KAÇIRMASI

Çöp Adam'ın ilk bölümünde; yaptığı oyun sayesinde Amerikalı bir şirket ile ortak olduktan sonra hayatı değişen Tamer, geçmiş travmalarını da iyileştirmek için tüm aile üyeleriyle yalıya taşındı.

Bu sırada kardeşi ve eşinin ihanetine uğrayan Peri de hayattan vazgeçme noktasındayken Tamer tarafından bir anda kaçırıldı.

Hikayesi merak uyandırdı: Çöp Adam ilk sezona damga vuran olaylar - 3

TAMER İLE PERİ'NİN BÜYÜK AŞKI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Peri'den çok etkilenen ve oynadığı oyundan vazgeçemeyen Tamer, onunla Ayvalık'a gitti. Her şeyi ve herkesi geride bırakan ikili, birbirlerini sınarken, aşkları da bu kaçamak sayesinde başladı.

Dönüşte Peri'yi bırakamayan Tamer, ne yapacağını bilemezken Seko'dan yardım istedi. Ancak Peri'nin bir akşam yalıya gelmesiyle Berrin, eşi ile ilgili şüphelerinin doğru olduğunu anladı.

Hikayesi merak uyandırdı: Çöp Adam ilk sezona damga vuran olaylar - 4

Tamer'in Peri'ye evlenme teklif etmesiyle başlayan süreç Berrin ve Peri arasında bir güç savaşına dönüştü. Berrin tam savaşı kazandığı anda ortaya çıkan görüntüler ise Tamer'in Peri'ye dönmesini sağladı.

Hikayesi merak uyandırdı: Çöp Adam ilk sezona damga vuran olaylar - 5

BERRİN-SEKO İLİŞKİSİ

Tamer ile Peri'nin aşklarını kabullenen ve kendi hayatına odaklanan Berrin ise Seko'nun ona olan ilgisini fark etmesiyle aradığı aşkı buldu.

Ancak Seko'nun yıllardır gizlice içinde büyüttüğü aşk en yakın dostu Tamer ile gerginlik yaşamasına sebep oldu.

Hikayesi merak uyandırdı: Çöp Adam ilk sezona damga vuran olaylar - 6

ELİT'İN TAMER İLE PERİ'NİN BEBEĞİNİ KAÇIRMASI

Tüm bunlar olurken İspanya'daki şirketteki heyetle görüşmeye gelen Elit ise hem Tamer ile çalışmaya başlamış hem de Peri için büyük kıskançlık krizlerine sebep oldu.

Ancak Tamer'e takıntılı olan Elit'in sezon finalinde Peri'nin annesi İpek ile iş birliği yaparak Devrim'i kaçırmaları herkesi şoke etti.

İŞTE SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

Hikayesi merak uyandırdı: Çöp Adam ilk sezona damga vuran olaylar - 7

BONUS: PERİ'NİN HASTALIĞI/ TAMER'İN KARANLIK TARAFI

Öte yandan inişli çıkışlı ilişkileriyle zor zamanlar geçiren ve ruh sağlıklarını düzeltmek için çabalayan Peri ile Tamer çiftinden Peri'nin Bipolar bozukluk ile mücadele ettiği ortaya çıktı.

Çocukluğundan bu yana kendisi ve kardeşi için çabalayan Tamer'in karanlık tarafı izleyenleri şaşırttı. Peri'den önce de de bir kızı kaçırdığı ortaya çıkan Tamer, babası Bülent ve İpek'i zincirlerle bağlayıp hapsetti.

Hikayesi merak uyandırdı: Çöp Adam ilk sezona damga vuran olaylar - 8

YENİ SEZON İKİNCİ TANITIM YAYINDA

Öte yandan Çöp Adam'ın yeni sezon 2. tanıtımında; oğulları kaçırılan Peri ve Tamer'in bebeklerini bulmaya çalışması dikkat çekti.

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