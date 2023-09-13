Hikayesi merak uyandırdı: Çöp Adam ilk sezona damga vuran olaylar
Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan ve Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Çöp Adam'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Bu akşam 26’ncı bölümü yayınlanacak olan dizinin ilk sezonu çok konuşuldu. Gerek hikayesi gerek oyunculuklarıyla çok beğenilen "Çöp Adam" her bölümüyle sosyal medyada da gündem oldu. İşte dizinin ilk sezonuna damga vuran olaylar...
Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Star TV dizisi Çöp Adam; 25 bölümlük ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölümleri de büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte dizinin ilk sezonuna damga vuran olaylar...