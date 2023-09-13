Hikayesi merak uyandırdı: Çöp Adam ilk sezona damga vuran olaylar

TAMER İLE PERİ'NİN BÜYÜK AŞKI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Peri'den çok etkilenen ve oynadığı oyundan vazgeçemeyen Tamer, onunla Ayvalık'a gitti. Her şeyi ve herkesi geride bırakan ikili, birbirlerini sınarken, aşkları da bu kaçamak sayesinde başladı.



Dönüşte Peri'yi bırakamayan Tamer, ne yapacağını bilemezken Seko'dan yardım istedi. Ancak Peri'nin bir akşam yalıya gelmesiyle Berrin, eşi ile ilgili şüphelerinin doğru olduğunu anladı.