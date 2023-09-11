Çöp Adam yeni sezon 2. tanıtımı yayınlandı: Güvenebileceğim bir tek siz kaldınız

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam'ın yeni sezon ikinci tanıtımı yayınlandı. Çöp Adam'ın yeni tanıtımında; oğulları kaçırılan Peri ve Tamer'in bebeklerini bulmaya çalışması dikkat çekti. Çöp Adam 26. bölümüyle 13 Eylül Çarşamba akşamı Star'da...

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